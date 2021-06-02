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Кобин: Если мои команды будут показывать качественный футбол, то шансы возглавить Шахтер есть

Премьер-лига
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Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом

Кобин: Если мои команды будут показывать качественный футбол, то шансы возглавить Шахтер есть

instagram.com/minaj_footballclub

Новина українською

Экс-защитник "Шахтера" Василий Кобин порассуждал о возможности вернуться в донецкий клуб в качестве тренера.

"Я уже говорил, чтобы работать в "Шахтере" – нужно быть на топ-уровне. Если я когда-нибудь буду соответствовать топ-уровню, то руководство с президентом обратят на меня внимание.

Если ты показываешь хорошие результаты и привлекательный футбол, футбол для болельщиков, президенту нравится, тогда есть шансы прийти и работать в "Шахтер" как тренер.

Такая возможность есть, конечно она есть, но ее может и не быть. Все зависит от меня, как я буду работать. Если мои команды будут показывать качественный футбол, то шансы есть", – сказал Кобин.

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В статье: Василий Кобин Шахтер (Донецк)
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