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Кобин: Если мои команды будут показывать качественный футбол, то шансы возглавить Шахтер есть
Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом
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Экс-защитник "
"Я уже говорил, чтобы работать в "Шахтере" – нужно быть на топ-уровне. Если я когда-нибудь буду соответствовать топ-уровню, то руководство с президентом обратят на меня внимание.
Если ты показываешь хорошие результаты и привлекательный футбол, футбол для болельщиков, президенту нравится, тогда есть шансы прийти и работать в "Шахтер" как тренер.
Такая возможность есть, конечно она есть, но ее может и не быть. Все зависит от меня, как я буду работать. Если мои команды будут показывать качественный футбол, то шансы есть", – сказал Кобин.
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