Кобин: Если мои команды будут показывать качественный футбол, то шансы возглавить Шахтер есть

Экс-защитник " Шахтера " Василий Кобин порассуждал о возможности вернуться в донецкий клуб в качестве тренера.

"Я уже говорил, чтобы работать в "Шахтере" – нужно быть на топ-уровне. Если я когда-нибудь буду соответствовать топ-уровню, то руководство с президентом обратят на меня внимание.

Если ты показываешь хорошие результаты и привлекательный футбол, футбол для болельщиков, президенту нравится, тогда есть шансы прийти и работать в "Шахтер" как тренер.

Такая возможность есть, конечно она есть, но ее может и не быть. Все зависит от меня, как я буду работать. Если мои команды будут показывать качественный футбол, то шансы есть", – сказал Кобин.