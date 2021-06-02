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Родригес: Доволен всем в Динамо, но АПЛ была бы идеальным вариантом для меня
Вингер - о том, в каком чемпионате хотел попробовать свои силы
Фото: Александр Приходько
Вингер "Динамо" и сборной Люксембурга Жерсон Родригес рассказал о том, в каком чемпионате хотел бы попробовать свои силы в дальнейшем
"Английская Премьер-лига была бы идеальным вариантом для меня. Я создан для нее.
Но на данный момент я доволен "Динамо". И пока мой агент не даст мне зеленый свет, я останусь в Киеве. Новый клуб должен захотеть подписать меня, предложив мне и моей семье хорошие условия. Если появится такое предложение, то мы будем его рассматривать", - сказал Родригес.
Отметим, что ранее сообщалось, что турецкий "Сивасспор" заинтересован в подписании 25-летнего Родригеса.
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