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Родригес: Доволен всем в Динамо, но АПЛ была бы идеальным вариантом для меня

Премьер-лига
(2 голосов)

Вингер - о том, в каком чемпионате хотел попробовать свои силы

Родригес: Доволен всем в Динамо, но АПЛ была бы идеальным вариантом для меня

Фото: Александр Приходько

Новина українською

Вингер "Динамо" и сборной Люксембурга Жерсон Родригес рассказал о том, в каком чемпионате хотел бы попробовать свои силы в дальнейшем

"Английская Премьер-лига была бы идеальным вариантом для меня. Я создан для нее.

Но на данный момент я доволен "Динамо". И пока мой агент не даст мне зеленый свет, я останусь в Киеве. Новый клуб должен захотеть подписать меня, предложив мне и моей семье хорошие условия. Если появится такое предложение, то мы будем его рассматривать", - сказал Родригес.

Отметим, что ранее сообщалось, что турецкий "Сивасспор" заинтересован в подписании 25-летнего Родригеса.

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В статье: Динамо (Киев) Жерсон Родригес
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Источник:
wort.lu

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Комментарии (6)
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genpet (Николаев)
02.06.2021 в 10:25
Там нужно трудиться и выкладываться в каждом матче. Плюс стабильность.
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Одиссей(Афула) (Афула)
02.06.2021 в 10:21
Пока у него нет стабильного уровня,мяч через раз отскакивает при приеме,может выполнить сложную обводку и тут же отдать в никуда,рывками играет ,а может и красиво забить.Надо это все совершенствовать и играть стабильно,напоминает двигатель у которого обороты прыгают.
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+1
0
ukatan (Харьковская обл.)
02.06.2021 в 10:18
Мечта хорошая, но в Англии прекрасно знают какой за Родригесом тянется шлейф скандалов. Покупать такого котяру в мешке?
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0
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usovvictor (Kharkov)
02.06.2021 в 10:08
...самомнение хорошо конечно, но пока это молодой конь, бегающий по полю. Трудится и трудится, некоторые моменты хорошо конечно, но это моменты. Вот когда они станут серией, тогда и о евро можно порассуждать, ...хотя "наполеоновские" планы для молодого игрока совсем неплохо, есть стремление...
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royalstas (Вінниця)
02.06.2021 в 08:57
Він хороший бієць я думаю міг би грати в одному з аутсайдерів АПЛ чи лідируючих в Чемпіоншипі.
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+2
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ascent (Луксор)
02.06.2021 в 08:43
Прошлый сезон был его пиком, думаю он же и его пределом, а самомнение как у Наполеона.. .
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