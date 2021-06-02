Родригес: Доволен всем в Динамо, но АПЛ была бы идеальным вариантом для меня

Вингер "Динамо" и сборной Люксембурга Жерсон Родригес рассказал о том, в каком чемпионате хотел бы попробовать свои силы в дальнейшем

"Английская Премьер-лига была бы идеальным вариантом для меня. Я создан для нее.

Но на данный момент я доволен "Динамо". И пока мой агент не даст мне зеленый свет, я останусь в Киеве. Новый клуб должен захотеть подписать меня, предложив мне и моей семье хорошие условия. Если появится такое предложение, то мы будем его рассматривать", - сказал Родригес.