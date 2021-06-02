Милан Обрадович: В своей работе использую тренерский арсенал Мирона Маркевича

Большую часть выступлений в украинском футболе Милана Обрадовича пришлась на харьковский "Металлист", в котором он завоевал не одну медаль. О том великолепном периоде серб всегда вспоминает с теплыми чувствами, благодаря судьбу за проведенное в Харькове время. Поиграл он и в Киеве, где защищал цвета "Арсенала".

Многое из своего украинского прошлого Обрадович использует в своей нынешней работе – главным тренером молодежной сборной Азербайджана.

ОБЪЕДИНЕННЫЕ ОДНОЙ ЦЕЛЬЮ

- Когда речь заходит о "Металлисте" периода 2005-2012 годов, то главными творцами успеха многие называют президента клуба Александра Ярославского, спортивного директора Евгения Красникова и главного тренера Мирона Маркевича. С этим мнением согласны?

Полностью! Все эти трое людей стали настоящим оплотом того "Металлиста". Евгений Красников умело подбирал футболистов, а Александр Ярославский следил за тем, чтобы не только обеспечить все эти трансферы, но и акцентировать усилия на строительстве стадиона и учебно-тренировочной базы. В этом чувствовалось их отношение к харьковским болельщикам, истосковавшимся по футболу высокого качества. А что касается Мирона Маркевича, то он, как человек спокойный и рассудительный, делал все для того, чтобы футболисты не попадали в эйфорию. Только ему одному известно, сколько выпало трудностей и переживаний на его тренерскую долю за годы работы в "Металлисте". Все эмоции он копил в себе, не выплескивая их наружу. При этом Маркевич успевал найти баланс между футболистами – теми, кто играет больше, теми, кто играет меньше, и теми, кто в силу каких-то причин уже не нужен. Говоря о балансе, это же касается и Красникова, который четко знал, чем и как дышит команда. Тот "Металлист" состоял из классных футболистов, поэтому и был успех. От руководства клуба мы ожидали максимального, это максимальное получали, вот и отдавались игре по максимуму.

- С кем из них и бывших одноклубников поддерживаете связь по телефону или в соцсетях?

- Как только прилетел в Киев в составе азербайджанской делегации, созвонился с Евгением Алексеевичем (Красниковым – прим. В.К.) и ребятами, с которыми играл в "Металлисте". С Александром Владиленовичем (Ярославским – прим. В.К.) поддерживаю связь не так часто, а с Мироном Богдановичем (Маркевичем – прим. В.К.) созванивался 1 февраля, поздравив его с днем рождения. С каждым из них как минимум один-два раза в год общаемся.

- Как вы оказались в "Металлисте"?

- Хе-хе (Улыбается). Эту историю в двух словах никак не расскажешь. Мой друг предложил полететь в Харьков на просмотр в "Металлист". Я знал, что это команда, которая только вернулась в высшую лигу и вместе с ФК "Харьков" играла на одном стадионе. Помню, когда я прилетел в Харьков, то от здания аэропорта, которое выглядело, словно автобусная остановка, ехал по ухабистой дороге. По пути в гостиницу попадались какие-то ямы, что на ней чуть почки не оставил (улыбается). Тогда со встретившим меня Евгением Красниковым мы смеялись. Так вот, в "Металлисте" на просмотре я побыл всего два дня и решил, что в нем не останусь. Но потом, пообщавшись с руководством клуба, понял: с этими людьми можно иметь дело. Меня очень подкупило то, что они были объединены одной целью и имели одинаковые взгляды на футбол. Кроме того, я убедился, что Харьков буквально дышит футболом и очень любит свою главную команду.

ИЗ "МЕТАЛЛИСТА" - В "АРСЕНАЛ"

- Из опыта работы с Мироном Маркевичем что-то почерпнули?

Конечно. Не раз благодарил Мирона Богдановича за все то, что он мне дал, как футболисту. У него я много чему научился. Немало из того, что было в тренерском арсенале Маркевича, стараюсь использовать и сейчас. Я не был простым игроком ни на поле, ни вне его – это все знают. Был энергичным и темпераментным, как все сербы. В каждой тренировке стараюсь каким-то образом использовать то, что почерпнул из периода совместной работы с Мироном Маркевичем. Пользуясь случаем, хочу еще раз сказать спасибо ему за это.

- Если не ошибаюсь, вы ушли из "Металлиста" в тот период, когда его владельцем стал Сергей Курченко?

- Да, как раз тогда я только перешел в киевский "Арсенал", в котором провел весеннюю часть сезона-2012/13. В столичном клубе играл на правах аренды, после чего уехал на родину. А насчет "Металлиста" я тогда владел полной информацией. Одноклубники рассказывали, что сначала вроде все было хорошо, но потом внезапно начались серьезные проблемы и все закончилось плачевно.

- Как возник вариант с "Арсеналом"?

- Я еще хотел поиграть, и чувствовал в себе силы. С киевским клубом, где спортивным директором был Владислав Ващук, легко и быстро договорились.

- В составе "канониров" вы провели четыре месяца. Чем запомнился этот период?

- После шести с половиной лет выступлений в "Металлисте" потребовалось снова доказывать свою профпригодность. Вокруг меня были новые люди, пришлось привыкать. Хорошая у нас была команда, интересная. Правда, в "Арсенале" все было по-другому, чем в харьковском клубе. Тем не менее, это плюс в карьере, так как команду поменял в 35 лет. Я пришел ей помочь, оказавшись в новых условиях, по-другому тренировался. В целом от периода, проведенного в "Арсенале", у меня остались самые хорошие воспоминания.

- Финансовые проблемы в ту пору уже существовали?

- Да. Но на мне они не отражались, так как я играл в аренде и зарплату получал в "Металлисте". Причем, вовремя, день в день. С этим никаких проблем не было.

ИГРАТЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

- Почему решили вернуться на родину?

- Как раз поступило приглашение из "Партизана". К тому же, очень хотел вернуться в Сербию и побыть с родными и близкими. Я ведь почти двенадцать лет играл за границей, и за это время сильно соскучился за семьей и маленьким ребенком. Вот и решил еще поиграть на родине.

- В родном Белграде вы заканчивали в "Партизане" и ОФК. Пороха в пороховницах еще хватало?

- Честно говоря, я и не "подсел", и не "наелся". А по всем показателям – как медицинским, так и технико-тактическим, которые проходил в "Партизане", являлся одним из лучших игроком по части физической подготовки. По "физике" я ни в чем не уступал более молодым партнерам по команде, да и скорость у меня была.

- После украинского футбола в сербском как игралось?

- Считаю, что чемпионат Украины в тот период был гораздо сильнее чемпионата Сербии. И по уровню, и по качеству игроков. Да по всему! Вновь оказавшись в сербском футболе, я почувствовал в полной мере давление, связанное с белградским дерби "Партизана" и "Црвены Звезды". Между этими клубами всегда велась принципиальная борьба, причем не только на поле, но и вне его. Но для меня, закаленного матчами Лиги чемпионов в составе московского "Локомотива", играть под таким давлением не было проблемой.

- Решение стать тренером зрело давно?

- Да. Еще когда заканчивал играть в "Партизане", записался в Украине в Центр лицензирования на курсы тренеров. Мне пошли навстречу его директор Валерий Шамардин, методист Игорь Химич и специалист Виталий Шамич. Я приезжал в Киев на занятия, так что получалось, что играл и учился параллельно. Заканчивал же свою карьеру в ОФК, где среди моих друзей был и спортивный директор. Он-то и пригласил меня в этот клуб, так как в нем было большое количество молодых и очень талантливых футболистов. Кстати, в ту пору пятеро или шестеро игроков ОФК были чемпионами мира среди юношей. Вот и делился с ними опытом, совмещая роль тренера и игрока. Поиграл я в этом клубе полгода, как появилась возможность поработать помощником главного тренера клуба высшего дивизиона "Напредак" из города Крушевац. Я тут же собрал сумку и сказал "спасибо" футболу как игрок. А уже на следующий день проводил разминку с новой командой.

ПОДЗАБЫТАЯ АТСМОСФЕРА ФУТБОЛЬНОГО ХАРЬКОВА

- Помимо ОФК и "Напредака" в вашей биографии есть и более ответственные посты, не так ли?

- Вы правы. Больше года работал первым ассистентом главного тренера сборной Сербии. В этой роли готовил национальную команду к матчам Лиги наций и чемпионата мира 2018 года.

Милан Обрадович с главным тренером сборной Сербии Драганом Стойковичем

- Своей нынешней работой довольны?

- Я никогда не могу быть доволен. Так как считаю, что подопечные всегда способны прибавить чуть-чуть в игре, убрав некоторые необязательные ошибки. Стоит это сделать – и будем играть лучше. Если же говорить о себе, то всегда ищу решение, как сделать что-то попроще, а главное – качественнее. У молодежной сборной Азербайджана был определенный прогресс, могли сыграть и получше. В сентябре начинается новый отборочный раунд, и я стараюсь сделать все, чтобы подопечные прогрессировали – больше держали мяч, играли в атакующий футбол. Это неплохо у нас получалось в предыдущем отборочном цикле, когда азербайджанская "молодежка" соперничала со Швейцарией и Францией. Намучили мы их тогда изрядно. Когда играли с французами, то держание мяча у нас было больше, чем у соперника. И это при том, что общая стоимость игроков молодежной сборной Франции по данным transfermarkt больше 400-500 миллионов евро! Многие из них играют в ведущих чемпионатах – за испанскую "Севилью", немецкие "Боруссию" (Дортмунд) и "Лейпциг", английский "Арсенал".

- О том, что Ярославский возрождает "Металлист", вы уже слышали?

- Конечно. И я безумно рад тому, что Александр Владиленович возвращается. Безумно рад за город, за команду, за ее болельщиков. Знаю, что харьковчане очень соскучились за "Металлистом". Сильным "Металлистом". Соскучились они за хорошими играми и европейскими кубками. Соскучились за той непередаваемой атмосферой, которая была на стадионе и вокруг него. Очень надеюсь, что в это непростое время все будет так, как того хотят Ярославский, его единомышленники и многотысячная армия поклонников "Металлиста". Верю, что возрожденная команда станет такой же сильной, как и прежде, и преодолев турнирную дистанцию первой лиги, впоследствии сможет на равных бороться не только на внутренней арене с "Динамо" и "Шахтером", но и в Европе. Могу представить, сколько работы предстоит проделать Евгению Красникову, который за все эти годы накопил еще больше опыта. А его у него очень много – прежде всего, по созданию боеспособного коллектива. Он мастер своей работы.

- Если вдруг вас когда-нибудь позовут работать в харьковский клуб в той или другой роли – согласитесь?

- (Без колебаний). Да, безусловно!