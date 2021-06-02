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Болельщики Шахтера выбрали лучшего игрока сезона 2020/21

Премьер-лига
(2 голосов)

Всего проголосовали 7 404 респондента

Болельщики Шахтера выбрали лучшего игрока сезона 2020/21

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Болельщики выбрали лучшего игрока минувшего сезона в составе донецкого "Шахтера".

Победу одержал голкипер Анатолий Трубин, который получил 3 427 голосов.

В топ-3 также вошли Манор Соломон (2 359) и Тарас Степаненко (759).

Также на награду были номинированы Тете (302), Марлос (200), Жуниор Мораес (181) и Виктор Корниенко (176).

Всего проголосовали 7 404 респондента.

Напомним, что в сезоне 2020/2119-летний футболист за "Шахтер" провел 30 матчей, пропустил 28 мячей и 15 раз отстоял на ноль.

Читайте такжеПалкин: Благодарен Каштру за то, что открыл Трубина на том уровне, на котором мы его можем видеть

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В статье: Тарас Степаненко Шахтер (Донецк) Манор Соломон Анатолий Трубин
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Источник:
ФК Шахтер

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Комментарии (4)
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ПетроФ (Луцьк)
02.06.2021 в 12:10
а я думав що ним буде Судаков. не розбираються в футболі боліли кротів.((
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0
-1
aleks68
02.06.2021 в 12:28
ты способен думать убогий ....
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0
0
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ПетроФ (Луцьк)
02.06.2021 в 12:32
крисчанин чого вже не вказуєш місце проживання? страшно?
0
-1
aleks68
02.06.2021 в 12:47
тебе дебилу от этого полегчает?не суй свой нос куда не просят.лижи зад своему динамо и поменьше пиши о шахтёре.
0
0


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