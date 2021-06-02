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Болельщики Шахтера выбрали лучшего игрока сезона 2020/21
Всего проголосовали 7 404 респондента
Фото: ФК Шахтер Донецк
Болельщики выбрали лучшего игрока минувшего сезона в составе донецкого "Шахтера".
Победу одержал голкипер Анатолий Трубин, который получил 3 427 голосов.
В топ-3 также вошли Манор Соломон (2 359) и Тарас Степаненко (759).
Также на награду были номинированы Тете (302), Марлос (200), Жуниор Мораес (181) и Виктор Корниенко (176).
Всего проголосовали 7 404 респондента.
Напомним, что в сезоне 2020/2119-летний футболист за "Шахтер" провел 30 матчей, пропустил 28 мячей и 15 раз отстоял на ноль.
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