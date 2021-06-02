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Мирча Луческу продлил контракт с Динамо
Румынский специалист останется в киевском клубе до лета 2023 года
Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис и главный тренер команды Мирча Луческу согласовали опцию продления контракта с наставником до лета 2023 года.
В минувшем году румынский специалист подписал с "Динамо" контракт по системе 2+1. В первом же сезоне Мирча выиграл с "бело-синими" все внутренние трофеи - чемпионский титул, Кубок и Суперкубок Украины.
В сезоне 2020/21 под руководством Мирчи Луческу "Динамо" провело 43 матча во всех турнирах (УПЛ, Лига чемпионов, Лига Европы, Кубок Украины, Суперкубок Украины) - 28 побед, 8 ничьих, 7 поражений. Команда вернулась в Лигу чемпионов, вышла в 1/8 финала Лиги Европы и выиграла все внутренние трофеи.
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