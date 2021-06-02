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Мирча Луческу продлил контракт с Динамо

Премьер-лига
(3 голосов)

Румынский специалист останется в киевском клубе до лета 2023 года

Мирча Луческу продлил контракт с Динамо

Новина українською

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис и главный тренер команды Мирча Луческу согласовали опцию продления контракта с наставником до лета 2023 года.

В минувшем году румынский специалист подписал с "Динамо" контракт по системе 2+1. В первом же сезоне Мирча выиграл с "бело-синими" все внутренние трофеи - чемпионский титул, Кубок и Суперкубок Украины.

В сезоне 2020/21 под руководством Мирчи Луческу "Динамо" провело 43 матча во всех турнирах (УПЛ, Лига чемпионов, Лига Европы, Кубок Украины, Суперкубок Украины) - 28 побед, 8 ничьих, 7 поражений. Команда вернулась в Лигу чемпионов, вышла в 1/8 финала Лиги Европы и выиграла все внутренние трофеи.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев)
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Источник:
ФК Динамо Киев

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Комментарии (6)
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pilips111 (Чернигов)
02.06.2021 в 12:46
Второй раз уже не повезёт
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+1
0
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wolf_enstein (Кот Тангенс)
02.06.2021 в 12:45
А как же Ребров из соседней новости? Останется в Эмиратах на 2 года?)
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0
0
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ProstoFAN (Донецк)
02.06.2021 в 12:31
Это хорошо. Принципиально важно ШД вернуть чемпионство, обыграв ДК именно под руководством Луческу.
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+1
-3
aleks68
02.06.2021 в 12:49
правильно посадить цыгана на ....
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0
-1
football_soccer (Украина)
02.06.2021 в 12:16
лишний раз можно убедиться, шо все эти инсайдеры с ютуба ничерта не знают и кидают предположения в надежде, что 1 из 10 сбудется, и они гордо скажут потом : " а я же говорил, говорил, я знал! " .
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+1
0
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Я так думаю... (КиЇв)
02.06.2021 в 12:13
Привет «инсайдерам»!
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+1
0


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