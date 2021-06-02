Заря определилась с местом проведения летних сборов

Футболисты луганской "Зари" выйдут из отпуска 15 июня. На этот день назначен медосмотр в Запорожье, а через несколько дней луганчане отправятся на учебно-тренировочные сборы.

"Заря" проведет сбор в Турции. На этом сборе команда Виктора Скрипника сыграет несколько контрольных матчей.

После "Динамо" и "Шахтера" луганчане станут третьей командой УПЛ, которая отправится на сбор за границу. Ожидается, что "Заря" вернется в Украину в середине июля.

Напомним, что по итогам минувшего сезона луганская команда заняла третье место в турнирной таблице УПЛ.