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Заря определилась с местом проведения летних сборов

Премьер-лига
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15 июня луганчане выйдут с отпуска

Заря определилась с местом проведения летних сборов

Новина українською

Футболисты луганской "Зари" выйдут из отпуска 15 июня. На этот день назначен медосмотр в Запорожье, а через несколько дней луганчане отправятся на учебно-тренировочные сборы.

"Заря" проведет сбор в Турции. На этом сборе команда Виктора Скрипника сыграет несколько контрольных матчей.

После "Динамо" и "Шахтера" луганчане станут третьей командой УПЛ, которая отправится на сбор за границу. Ожидается, что "Заря" вернется в Украину в середине июля.

Напомним, что по итогам минувшего сезона луганская команда заняла третье место в турнирной таблице УПЛ.

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В статье: Заря (Луганск)
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