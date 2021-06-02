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Суркис: Решение продлить контракт с Луческу пойдет на пользу Динамо
В киевском клубе специалист будет до лета 2023
Фото: UA-Футбол / Автор - Олександр Приходько
Президент "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал продление контракта с главным тренером команды Мирчей Луческу.
"Мы полностью доверяем Мистеру и его стратегии развития. Мирча Луческу не только тренер-победитель, он является специалистом, который развивает игроков и помогает меняться нашему клубу. Надеюсь, что ближайшие два года - это только начало новой, победной страницы в истории "Динамо", и мы очень рады, что Луческу будет частью этого пути.
За год наш клуб и команда сделали большой шаг вперед и мы надеемся, что прогресс продолжится. Сделав правильный выбор год назад, мы не сомневаемся, что и нынешнее решение пойдет на пользу "Динамо", - прокомментировал Суркис.
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