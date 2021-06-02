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Суркис: Решение продлить контракт с Луческу пойдет на пользу Динамо

Премьер-лига
(2 голосов)

В киевском клубе специалист будет до лета 2023

Суркис: Решение продлить контракт с Луческу пойдет на пользу Динамо

Фото: UA-Футбол / Автор - Олександр Приходько

Новина українською

Президент "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал продление контракта с главным тренером команды Мирчей Луческу.

"Мы полностью доверяем Мистеру и его стратегии развития. Мирча Луческу не только тренер-победитель, он является специалистом, который развивает игроков и помогает меняться нашему клубу. Надеюсь, что ближайшие два года - это только начало новой, победной страницы в истории "Динамо", и мы очень рады, что Луческу будет частью этого пути.

За год наш клуб и команда сделали большой шаг вперед и мы надеемся, что прогресс продолжится. Сделав правильный выбор год назад, мы не сомневаемся, что и нынешнее решение пойдет на пользу "Динамо", - прокомментировал Суркис.

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В статье: Мирча Луческу Игорь Суркис Динамо (Киев)
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Источник:
ФК Динамо

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Комментарии (1)
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СашаXM (Хмельницкий)
02.06.2021 в 12:53
надеюсь что Сурок на примере Луча поймёт, что достаточно уже брать тренерами бывших игроков ДК, просто за сердце ...
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