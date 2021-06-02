Источник: Шахтер предложит за игрока Галатасарая 25 млн евро

Руководство "Шахтера" готовит трансферное предложение по защитнику "Галатасарая" Маркао. Об этом сообщает Aksam.

Предложение составит 25 миллионов евро.

Официальное предложение будет сделано после выборов в турецком клубе, которые пройдут 19 июня.

24-летний бразилец был вторым в списке горняков на эту позицию. Изначально донецкий клуб хотел подписать защитника "Сассуоло" Марлона, но итальянцы запросили за него 35 миллионов евро, чем отодвинули переговоры.

В минувшем сезона турецкой Суперлиги, Маркао за "Галатасарай" во всех турнирах сыграл в 42 матчах, в которых забил один гол и сделал результативную передачу.

23 мая бразилец продлил контракт с "Галатасараем" до 2024 года. Тransfermarkt оценивает игрока в 12 миллионов евро.

Напомним, что ранее бразильца хотело купить "Динамо". В апреле киевский клуб начинал переговоры по трансферу.