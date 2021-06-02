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Источник: Шахтер предложит за игрока Галатасарая 25 млн евро
Бразилец был вторым в списке горняков на позицию защитника
Руководство "Шахтера" готовит трансферное предложение по защитнику "Галатасарая" Маркао. Об этом сообщает Aksam.
Предложение составит 25 миллионов евро.
Официальное предложение будет сделано после выборов в турецком клубе, которые пройдут 19 июня.
24-летний бразилец был вторым в списке горняков на эту позицию. Изначально донецкий клуб хотел подписать защитника "Сассуоло" Марлона, но итальянцы запросили за него 35 миллионов евро, чем отодвинули переговоры.
В минувшем сезона турецкой Суперлиги, Маркао за "Галатасарай" во всех турнирах сыграл в 42 матчах, в которых забил один гол и сделал результативную передачу.
23 мая бразилец продлил контракт с "Галатасараем" до 2024 года. Тransfermarkt оценивает игрока в 12 миллионов евро.
Напомним, что ранее бразильца хотело купить "Динамо". В апреле киевский клуб начинал переговоры по трансферу.
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