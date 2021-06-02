Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
СМИ: Хавбек Бенфики Педриньо подпишет пятилетний контракт с Шахтером
Сделка по переходу 23-летнего бразильца практически завершена
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Бенфики" Педриньо Делмино подпишет с "Шахтером" контракт на 5 лет. Об этом сообщает Record.
Сделка по переходу 23-летнего бразильца практически завершена, этому поспособствовала встреча директора департамента селекции "Шахтера" Жозе Боту и президента португальского клуба Луиша Филипе Виейры.
Отмечается, что "Шахтер" заплатит за хавбека около 18 миллионов евро. Контракт 23-летнего футболиста с португальским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. Transfermarkt оценивает футболиста в 15 млн евро.
Напомним, что в минувшем сезоне чемпионата Португалии бразилец за "Бенфику" сыграл 31 матч, в котором забил 1 гол и сделал четыре результативных передач.
Популярное сейчас
- Дания не пускает болельщиков России на матч Евро
- ВИДЕО, как Беседина нокаутировали во время выполнения нового упражнения в сборной
- Родригес: Доволен всем в Динамо, но АПЛ была бы идеальным вариантом для меня
- Кополовец назвал минимальную зарплату футболистов в Минае
- Девушка дня. Роскошная жена четырехкратного обладателя Лиги чемпионов Матео Ковачича. ФОТО
- Даже стриптизерша не может отвлечь Михаэля Баллака от просмотра финала Лиги чемпионов. ВИДЕО