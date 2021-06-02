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СМИ: Хавбек Бенфики Педриньо подпишет пятилетний контракт с Шахтером

Премьер-лига
(2 голосов)

Сделка по переходу 23-летнего бразильца практически завершена

СМИ: Хавбек Бенфики Педриньо подпишет пятилетний контракт с Шахтером

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "Бенфики" Педриньо Делмино подпишет с "Шахтером" контракт на 5 лет. Об этом сообщает Record.

Сделка по переходу 23-летнего бразильца практически завершена, этому поспособствовала встреча директора департамента селекции "Шахтера" Жозе Боту и президента португальского клуба Луиша Филипе Виейры.

Отмечается, что "Шахтер" заплатит за хавбека около 18 миллионов евро. Контракт 23-летнего футболиста с португальским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. Transfermarkt оценивает футболиста в 15 млн евро.

Напомним, что в минувшем сезоне чемпионата Португалии бразилец за "Бенфику" сыграл 31 матч, в котором забил 1 гол и сделал четыре результативных передач.

Читайте такжеO Jogo: Шахтер договорился с Педриньо по личному контракту

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Шахтер (Донецк) Педриньо Делмино
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Источник:
Record

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Комментарии (2)
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Siren05 (Мариуполь)
02.06.2021 в 15:01
Поражает его результативность...
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Shilov 2020 (Кировоград )
02.06.2021 в 14:51
Ещё один Педро в Шахтёре
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