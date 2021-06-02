СМИ: Хавбек Бенфики Педриньо подпишет пятилетний контракт с Шахтером

Полузащитник "Бенфики" Педриньо Делмино подпишет с "Шахтером" контракт на 5 лет. Об этом сообщает Record.

Сделка по переходу 23-летнего бразильца практически завершена, этому поспособствовала встреча директора департамента селекции "Шахтера" Жозе Боту и президента португальского клуба Луиша Филипе Виейры.

Отмечается, что "Шахтер" заплатит за хавбека около 18 миллионов евро. Контракт 23-летнего футболиста с португальским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. Transfermarkt оценивает футболиста в 15 млн евро.

Напомним, что в минувшем сезоне чемпионата Португалии бразилец за "Бенфику" сыграл 31 матч, в котором забил 1 гол и сделал четыре результативных передач.