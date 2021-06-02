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Игрок Львова интересен двум клубам УПЛ
Контракт футболиста со львовским клубом истекает летом 2023 года
Фото: ФК Львов
Нападающий "Львова" Шина попал в сферу интересов двух клубов УПЛ. Об этом сообщает Tuttomercatoweb.
Переговоры по трансферу 24-летнего бразильца начала "Заря".
Отмечается, что футболист также интересен "Колосу".
Портал Transfermarkt оценивает бразильца в 300 000 евро. Контракт 24-летнего футболиста со львовским клубом рассчитан до лета 2023 года.
Напомним, что в минувшем сезоне УПЛ Шина за "Львов" провел 14 матчей, забил два гола и столько же сделал голевых передач.
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