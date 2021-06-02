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Игрок Львова интересен двум клубам УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Контракт футболиста со львовским клубом истекает летом 2023 года

Игрок Львова интересен двум клубам УПЛ

Фото: ФК Львов

Новина українською

Нападающий "Львова" Шина попал в сферу интересов двух клубов УПЛ. Об этом сообщает Tuttomercatoweb.

Переговоры по трансферу 24-летнего бразильца начала "Заря".

Отмечается, что футболист также интересен "Колосу".

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Портал Transfermarkt оценивает бразильца в 300 000 евро. Контракт 24-летнего футболиста со львовским клубом рассчитан до лета 2023 года.

Напомним, что в минувшем сезоне УПЛ Шина за "Львов" провел 14 матчей, забил два гола и столько же сделал голевых передач.

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В статье: Заря (Луганск) Шина ФК Львов Колос (Ковалевка)
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Источник:
Tuttomercatoweb

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Комментарии (2)
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Viktor Ivanjvich
02.06.2021 в 15:58
аллахяр уйдет скорее всего- Шахаб-пока никакой, гладкий- старый- янаев-сырой ой ещё какой-и в нападении то нИКОГО--поэтому и ищут в помощь аттакующим п/защитникам(кабаев. кочергин) --
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Artemanat (Кривой Рог)
02.06.2021 в 15:54
Заре нужно найти замену Юрченко,а они нападающих ищут
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