Игрок Львова интересен двум клубам УПЛ

Нападающий "Львова" Шина попал в сферу интересов двух клубов УПЛ. Об этом сообщает Tuttomercatoweb.

Переговоры по трансферу 24-летнего бразильца начала "Заря".

Отмечается, что футболист также интересен "Колосу".

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Портал Transfermarkt оценивает бразильца в 300 000 евро. Контракт 24-летнего футболиста со львовским клубом рассчитан до лета 2023 года.

Напомним, что в минувшем сезоне УПЛ Шина за "Львов" провел 14 матчей, забил два гола и столько же сделал голевых передач.