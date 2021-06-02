  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Сабо: Не факт, что Луческу доработает свой контракт до конца
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сабо: Не факт, что Луческу доработает свой контракт до конца

Премьер-лига
(1 голосов)

Многое будет зависеть от Шахтера

Сабо: Не факт, что Луческу доработает свой контракт до конца

Новина українською

Бывший главный тренер "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо прокомментировал продление контракта наставника киевлян Мирчи Луческу со столичным клубом до 2023 года.

"Человек профессионал, выиграл в минувшем сезоне все, что можно в Украине, то почему бы не продлить с ним контракт? Поэтому расцениваю такой шаг руководства "Динамо" как логичный. В клубе надеются, что победное шествие команды с румынским тренером во главе продолжится и в следующем сезоне.

Не много ли до 2023 года? Конечно, не факт, что он его доработает. На мой взгляд, здесь многое зависит от донецкого "Шахтера". Думаю, в новом сезоне выиграть чемпионский титул Мирче уже будет сложнее. Скорее всего, новый тренер горняков возьмет дисциплину в донецкой команде под свой контроль и "Шахтер" станет сильнее. На мой взгляд, сбой у горняков произошел после того, как в раздевалке произошел конфликт у Тайсона с тренером и игроками. По себе знаю, потому что был тренером. Когда у футболиста недоразумения с тренером, это видят другие игроки и начинают выходить на поле без полной самоотдачи и концентрации. Так что с нетерпением уже жду матч за Суперкубок Украины, в котором состоится дебют Де Дзерби. Конечно, быстро он команду не создаст, но у "Шахтера" есть хорошие игроки и наверняка итальянец сумеет сплотить их вокруг себя общей целью", - сказал Сабо.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Мирча Луческу Йожеф Сабо Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Meta Ratings

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (4)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
vgolovan (полтава)
02.06.2021 в 17:25
все на много проще - сабо перегрызет глотку мирче от зависти и злости
Ответить
0
0
kalan-86 (Анкара)
02.06.2021 в 17:16
Спасибо, что поделился с нами своим опытом тренера-неудачника. Понимаю, что тяжело тебе наблюдать за успехами Динамо, но лучше побереги здоровье. Не только Шахтёр станет сильнее, кстати и за счёт немалых денежных вливаний, но и Динамо уже стало сильнее и продолжит прогрессировать тебе на зависть. И то, что Мирча все это пытается делать за счёт внутренних резервов, вызывает огромное уважение. Поэтому ему и Динамо только удачи!
Ответить
+1
0
avatar
Я так думаю... (КиЇв)
02.06.2021 в 16:34
Это о возрасте или, что может всё случиться по другому с результатами? Если о возрасте, то у братьев Суркисов отец дожил почти до 100 лет и при этом оставался при здравом уме до последних дней.
Ответить
+2
0
янковский ян (Запорожье)
02.06.2021 в 16:32
Зависть есть зависть. Ничего лишнего
Ответить
+3
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 4300 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...