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Сабо: Не факт, что Луческу доработает свой контракт до конца
Многое будет зависеть от Шахтера
Бывший главный тренер "
"Человек профессионал, выиграл в минувшем сезоне все, что можно в Украине, то почему бы не продлить с ним контракт? Поэтому расцениваю такой шаг руководства "Динамо" как логичный. В клубе надеются, что победное шествие команды с румынским тренером во главе продолжится и в следующем сезоне.
Не много ли до 2023 года? Конечно, не факт, что он его доработает. На мой взгляд, здесь многое зависит от донецкого "Шахтера". Думаю, в новом сезоне выиграть чемпионский титул Мирче уже будет сложнее. Скорее всего, новый тренер горняков возьмет дисциплину в донецкой команде под свой контроль и "Шахтер" станет сильнее. На мой взгляд, сбой у горняков произошел после того, как в раздевалке произошел конфликт у Тайсона с тренером и игроками. По себе знаю, потому что был тренером. Когда у футболиста недоразумения с тренером, это видят другие игроки и начинают выходить на поле без полной самоотдачи и концентрации. Так что с нетерпением уже жду матч за Суперкубок Украины, в котором состоится дебют Де Дзерби. Конечно, быстро он команду не создаст, но у "Шахтера" есть хорошие игроки и наверняка итальянец сумеет сплотить их вокруг себя общей целью", - сказал Сабо.
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