Жерсон Родригес: Меня не волнует, против кого я буду играть - Холанда, Роналду, Месси или Роналдиньо

Полузащитник " Динамо " и сборной Люксембурга Жерсон Родригес поделился ожиданиями от товарищеского матча против Норвегии, который состоится сегодня и начнется в 20:00.

В частности, люксембуржец ответил на вопрос о дуэли против звёздного форварда норвежцев Эрлинга Холанда.