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Жерсон Родригес: Меня не волнует, против кого я буду играть - Холанда, Роналду, Месси или Роналдиньо

Премьер-лига
(1 голосов)

Несколько самоуверенное заявление люксембуржца перед матчем с Норвегией

Жерсон Родригес: Меня не волнует, против кого я буду играть - Холанда, Роналду, Месси или Роналдиньо

Фото: Бен Майерус / sportspress.lu

Новина українською

Полузащитник "Динамо" и сборной Люксембурга Жерсон Родригес поделился ожиданиями от товарищеского матча против Норвегии, который состоится сегодня и начнется в 20:00.

В частности, люксембуржец ответил на вопрос о дуэли против звёздного форварда норвежцев Эрлинга Холанда.

"Меня не волнует, буду ли я играть против Эрлинга Холанда, Криштиану Роналду, Лионеля Месси или Роналдиньо. У них у всех всего две ноги. Конечно, я с нетерпением жду игр против таких великих игроков, и Холанд заслуживает самого большого уважения за свои достижения. Но после игры, мы увидим, кого больше запомнят.

Конечно, Холанд заслуживает того, чтобы о нем так много говорили. Я не могу и не хочу сравнивать себя с ним, потому что он игрок совершенно другого типа. Я должен продолжать работать над собой, чтобы присоединиться к когорте таких великих игроков" - сказал Родригес.

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В статье: Люксембург Норвегия Динамо (Киев) Жерсон Родригес Эрлинг Холанд
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Источник:
wort.lu

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Комментарии (1)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
02.06.2021 в 18:46
Против Роналдиньо можешь попробовать, в покер желательно)))))
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