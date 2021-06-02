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Жерсон Родригес: Меня не волнует, против кого я буду играть - Холанда, Роналду, Месси или Роналдиньо
Несколько самоуверенное заявление люксембуржца перед матчем с Норвегией
Фото: Бен Майерус / sportspress.lu
Полузащитник "
В частности, люксембуржец ответил на вопрос о дуэли против звёздного форварда норвежцев Эрлинга Холанда.
"Меня не волнует, буду ли я играть против Эрлинга Холанда, Криштиану Роналду, Лионеля Месси или Роналдиньо. У них у всех всего две ноги. Конечно, я с нетерпением жду игр против таких великих игроков, и Холанд заслуживает самого большого уважения за свои достижения. Но после игры, мы увидим, кого больше запомнят.
Конечно, Холанд заслуживает того, чтобы о нем так много говорили. Я не могу и не хочу сравнивать себя с ним, потому что он игрок совершенно другого типа. Я должен продолжать работать над собой, чтобы присоединиться к когорте таких великих игроков" - сказал Родригес.
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