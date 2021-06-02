  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Динамо два летних сбора проведет в Швейцарии, где сыграет восемь спаррингов
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Динамо два летних сбора проведет в Швейцарии, где сыграет восемь спаррингов

Премьер-лига
(1 голосов)

Есть предварительная договоренность о проведении контрольных встреч с Лионом и Ниццей

Динамо два летних сбора проведет в Швейцарии, где сыграет восемь спаррингов

Новина українською

Киевское "Динамо" огласило планы подготовки к новому сезону.

15 июня работу начнут футболисты, которые вернулись из аренды, а также часть игроков, выступавших за "Динамо" U21. На протяжении недели собравшиеся динамовцы будут заниматься под присмотром ассистента главного тренера Олега Гусева.

21 июня к команде присоединится Мирча Луческу, а на следующий день ожидается выход из отпуска оставшейся группы динамовцев, кроме тех, чьи сборные будут принимать участие в финальной части чемпионата Европы по футболу.

28 июня "Динамо" отправится на первый сбор в Швейцарию, где запланировано проведение четырех контрольных матчей. После возращения из Женевы команда через несколько дней начнет следующий сбор, который также запланирован в Швейцарии.

На втором сборе планируется еще четыре спарринга (даты сборов и соперники в спаррингах уточняются). В частности, "Динамо" имеет предварительную договоренность о проведении контрольных встреч с "Лионом" и "Ниццей".

Сборники, национальные команды которых являются участниками чемпионата Европы, получат 10-14 дней отпуска после того, как их сборные закончат выступления на Евро (в зависимости от даты последнего матча), а затем присоединятся к "Динамо".

Напомним, что первым официальным матчем команды в новом сезоне станет поединок за Суперкубок Украины против донецкого "Шахтера", который запланирован на 24 июля.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Динамо

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 4300 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...