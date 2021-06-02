Динамо два летних сбора проведет в Швейцарии, где сыграет восемь спаррингов

Киевское " Динамо " огласило планы подготовки к новому сезону.

15 июня работу начнут футболисты, которые вернулись из аренды, а также часть игроков, выступавших за "Динамо" U21. На протяжении недели собравшиеся динамовцы будут заниматься под присмотром ассистента главного тренера Олега Гусева.

21 июня к команде присоединится Мирча Луческу, а на следующий день ожидается выход из отпуска оставшейся группы динамовцев, кроме тех, чьи сборные будут принимать участие в финальной части чемпионата Европы по футболу.

28 июня "Динамо" отправится на первый сбор в Швейцарию, где запланировано проведение четырех контрольных матчей. После возращения из Женевы команда через несколько дней начнет следующий сбор, который также запланирован в Швейцарии.

На втором сборе планируется еще четыре спарринга (даты сборов и соперники в спаррингах уточняются). В частности, "Динамо" имеет предварительную договоренность о проведении контрольных встреч с "Лионом" и "Ниццей".

Сборники, национальные команды которых являются участниками чемпионата Европы, получат 10-14 дней отпуска после того, как их сборные закончат выступления на Евро (в зависимости от даты последнего матча), а затем присоединятся к "Динамо".

Напомним, что первым официальным матчем команды в новом сезоне станет поединок за Суперкубок Украины против донецкого "Шахтера", который запланирован на 24 июля.