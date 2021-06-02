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Александрия организовала просмотровый сбор для 20 потенциальных новичков
Лучшие отправятся на сбор с основной командой
fco.com.ua
Несмотря на то, что футболисты "
Сегодня в Александрии начался просмотровый сбор, в котором принимают участие 20 потенциальных новичков, среди которых и пять легионеров из стран Латинской Америки и Африки. Лучшие среди них и получат возможность 15 июня присоединиться к основному составу.
Также сообщается, что "Александрия" все этапы подготовки к новому сезону проведет дома и если и будет выезжать, то только в близлежащие города для проведения спаррингов.
Напомним, что в прошлом сезоне УПЛ "Александрия" финишировала на девятом месте, набрав 29 очков в 26 матчах.
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