  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Александрия организовала просмотровый сбор для 20 потенциальных новичков
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Александрия организовала просмотровый сбор для 20 потенциальных новичков

Премьер-лига
(2 голосов)

Лучшие отправятся на сбор с основной командой

Александрия организовала просмотровый сбор для 20 потенциальных новичков

fco.com.ua

Новина українською

Несмотря на то, что футболисты "Александрии" начнут подготовку к новому сезону только 15 июня, новый главный тренер александрийцев Юрий Гура со своими помощниками уже активно включился в работу.

Сегодня в Александрии начался просмотровый сбор, в котором принимают участие 20 потенциальных новичков, среди которых и пять легионеров из стран Латинской Америки и Африки. Лучшие среди них и получат возможность 15 июня присоединиться к основному составу.

Также сообщается, что "Александрия" все этапы подготовки к новому сезону проведет дома и если и будет выезжать, то только в близлежащие города для проведения спаррингов.

Напомним, что в прошлом сезоне УПЛ "Александрия" финишировала на девятом месте, набрав 29 очков в 26 матчах.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФК Александрия
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Meta Ratings

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 4300 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...