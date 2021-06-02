Александрия организовала просмотровый сбор для 20 потенциальных новичков

Несмотря на то, что футболисты " Александрии " начнут подготовку к новому сезону только 15 июня, новый главный тренер александрийцев Юрий Гура со своими помощниками уже активно включился в работу.

Сегодня в Александрии начался просмотровый сбор, в котором принимают участие 20 потенциальных новичков, среди которых и пять легионеров из стран Латинской Америки и Африки. Лучшие среди них и получат возможность 15 июня присоединиться к основному составу.

Также сообщается, что "Александрия" все этапы подготовки к новому сезону проведет дома и если и будет выезжать, то только в близлежащие города для проведения спаррингов.

Напомним, что в прошлом сезоне УПЛ "Александрия" финишировала на девятом месте, набрав 29 очков в 26 матчах.