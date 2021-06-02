UOL Esporte: Сан-Паулу выплатил Динамо большую часть долга за Че Че

"Сан-Паулу" выплатил " Динамо " большую часть долга за трансфер полузащитника Че Че.

По информации UOL Esporte, бразильский клуб в конце мая перевел киевлянам 12,5 млн реалов, что чуть меньше 2 млн евро.

Оставшуюся часть долга клуб намерен погасить в ближайшее время.

Отметим, что в апреле CAS обязал "Сан-Паулу" выплатить киевскому клубу 2,65 миллиона евро и наложил штраф в размере 400 тысяч евро за нарушение условий договора. Если долг не будет выплачен, то бразильский клуб накажут трансферным баном.

Напомним, Че Че перешел в "Динамо" летом 2018. В составе "бело-синих" бразилец провел 16 матчей, а в 2019-м был продан в "Сан-Паулу" за 5 млн евро. Сейчас 28-летний бразилец выступает за "Атлетико Минейро" на правах аренды.