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UOL Esporte: Сан-Паулу выплатил Динамо большую часть долга за Че Че

Премьер-лига
(1 голосов)

Киевляне получили 2 млн евро

UOL Esporte: Сан-Паулу выплатил Динамо большую часть долга за Че Че

fcdynamo.kiev.ua

Новина українською

"Сан-Паулу" выплатил "Динамо" большую часть долга за трансфер полузащитника Че Че.

По информации UOL Esporte, бразильский клуб в конце мая перевел киевлянам 12,5 млн реалов, что чуть меньше 2 млн евро.

Оставшуюся часть долга клуб намерен погасить в ближайшее время.

Отметим, что в апреле CAS обязал "Сан-Паулу" выплатить киевскому клубу 2,65 миллиона евро и наложил штраф в размере 400 тысяч евро за нарушение условий договора. Если долг не будет выплачен, то бразильский клуб накажут трансферным баном.

Напомним, Че Че перешел в "Динамо" летом 2018. В составе "бело-синих" бразилец провел 16 матчей, а в 2019-м был продан в "Сан-Паулу" за 5 млн евро. Сейчас 28-летний бразилец выступает за "Атлетико Минейро" на правах аренды.

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В статье: Динамо (Киев) Сан-Паулу Че Че
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Комментарии (1)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
02.06.2021 в 22:29
Во умеют торговать!))))
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