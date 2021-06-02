Агапов: Альянс прогрессирует и это самое главное

Лучший игрок мая в Первой лиге Николай Агапов поделился впечатлениями от своих выступлений в нынешнем сезоне, а также назвал факторы 11-матчевой беспроигрышной серии Альянса.

- Николай, новость о победе в номинации Игрок месяца стала для вас неожиданной?

- Действительно, по май выдался замечательным, сыграл на высоком уровне. К тому же, команда проявила себя с наилучшей стороны. Если откровенно, не ожидал, что стану лучшим игроком месяца, но эта награда для меня очень приятная. Такое признание мотивирует на новые свершения.

- За счет чего вам удалось так быстро влиться в коллектив, ведь вы заявили о себе уже с первого матча против ВПК-Агро?

- Для меня было важно забить в первом матче, чтобы почувствовать уверенность в собственных силах. К сожалению, из-за травмы вынужден был впоследствии пропустить месяц и это несколько выбило меня из соревновательного тонуса. Потребовалось время, чтобы восстановиться и вернуться на поле.

- Опыт выступлений в Первой лиге помог вам раскрыть свой потенциал со старта сезона? Возможно, делились опытом с партнерами по команде?

- Конечно, опыт всегда помогает. От работы с каждым тренером старался взять для себя самое лучшее. Также учился новому у более опытных партнеров по командам. С годами стал лучше понимать футбол, добавил в мастерстве. Важно, что с каждым сезоном удается прогрессировать. Свой потенциал еще не раскрыл, мне еще много над чем надо работать. Хочу сыграть в Премьер-Лиге. Сделаю все, чтобы достичь своей цели.

- Главный тренер ставит вас в пример другим игрокам?

- У нас в команде есть более опытные игроки, на которых надо равняться. Это и Ярошенко, и Пиднебенной, тот же Загинайлов. Приятно, что имею возможность играть с профессионалами своего дела.

- Кто вас поддерживал в то время, которое провели вне футбола? Насколько важно было как можно скорее вернуться после травмы?

- Травма была не слишком серьезной, но все же она несколько выбила из колеи. Потребовалось время чтобы восстановиться и вернуться к соревновательному ритму. Мне помогло доверие со стороны тренерского штаба. Счастлив, что после паузы смог проявить свои лучшие качества. Благодарю также партнерам по команде.

- Матч против Горняка-Спорт лучший на данный момент в вашем исполнении?

- Считаю, что этот матч стал для меня переломным, ведь до того долгое время не мог забить. До этого имел свои моменты в каждом матче, но не реализовывал. Хочу поблагодарить тренерский штаб, которые в сложные времена у меня верили. Счастлив, что своим хет-триком смог отблагодарить за доверие. Этот матч мне запомнится надолго. Хочется, чтобы таких игр было как можно больше. Приятно, что смогли на выезде победить своего на тот момент прямого конкурента.

- Альянс сейчас не проигрывает 11 матчей подряд. За счет чего команде удалось достичь таких результатов?

- В первую очередь стоит отметить качественную работу тренерского штаба. Важно, что удается воплощать в жизнь их установки. Считаю, что у нас хороший коллектив, который своей ежедневной работой достигает результата. Атмосфера внутри коллектива на высоком уровне. Часто собираемся всей командой, общаемся между собой, дружим семьями. Альянс прогрессирует и это самое главное.

- По качеству игры, какой матч вам больше всего понравился?

- Могу отметить оба матча с ВПК-Агро. Считаю, что сыграли на высоком уровне. В общем, было много матчей, в которых удавалось демонстрировать свои лучшие качества. Были игры, когда просто не везло, но это футбол. Не всегда все складывается так, как хочешь. Главное, что удается делать правильные выводы.

- Наверное, такие результаты вселяют оптимизм перед следующим сезоном? Ставите перед собой более амбициозные задачи?

- У нас амбициозная команда, поэтому на следующий сезон будем ставить себе задачу финишировать как можно больше. Всегда хочется большего и мы сделаем все, чтобы порадовать болельщиков.

Знаем, что после завершения сезона Владислав Шарай покинет команду. Искренне рад за партнера, ведь он будет играть в Премьер-Лиге. Думаю, что тренерский штаб сможет найти достойную замену одном из лидеров. И, конечно же, каждый коллектив в новом сезоне нуждается в свежей крови. Думаю. Следует ожидать новичков.