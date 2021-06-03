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В Турции ожидают, что летом Заря выкупит Аллахьяра у Фенербахче
Аренда форварда истекает в конце 2021 года
В "Фенербахче" ожидают, что "Заря" в летнее трансферное окно воспользуется правом выкупа арендованного у турецкого клуба нападающего Аллахьяра Сайядманеша. Об этом сообщает Sporx.
Опция выкупа составляет 3,5 миллиона евро.
Отметим, что аренда форварда истекает в конце 2021 года. Он выступает за луганский клуб с октября 2020-го. За это время забил 6 голов и сделал три результативных передач в 26 матчах.
Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 600 000 евро.
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Источник:Sporx
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