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В Турции ожидают, что летом Заря выкупит Аллахьяра у Фенербахче

Премьер-лига
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Аренда форварда истекает в конце 2021 года

В Турции ожидают, что летом Заря выкупит Аллахьяра у Фенербахче

Новина українською

В "Фенербахче" ожидают, что "Заря" в летнее трансферное окно воспользуется правом выкупа арендованного у турецкого клуба нападающего Аллахьяра Сайядманеша. Об этом сообщает Sporx.

Опция выкупа составляет 3,5 миллиона евро.

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Отметим, что аренда форварда истекает в конце 2021 года. Он выступает за луганский клуб с октября 2020-го. За это время забил 6 голов и сделал три результативных передач в 26 матчах.

Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 600 000 евро.

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В статье: Заря (Луганск) Аллахяр
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Источник:
Sporx

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