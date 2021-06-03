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Буяльский назвал сроки восстановления после травмы

Премьер-лига
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Любые нагрузки противопоказаны

Буяльский назвал сроки восстановления после травмы

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Хавбек "Динамо" Виталий Буяльский рассказал как проходит его отпуск.

"Практически все мое время занимает восстановление после травмы – трещины плюсневой кости ступни, которую я получил в финальном матче Кубка Украины против луганской "Зари". Ездил на пару дней домой в Калиновку, а теперь лечусь. Некоторые процедуры делаю дома, а некоторые – на клубной базе, например, магнит.

Нога еще болит, противопоказаны любые нагрузки. На протяжении еще как минимум, трех недель нужен полный покой.

Обидно, что не смогу сыграть за сборную на чемпионате Европы, но что поделать, ничего изменить уже нельзя.

Что касается дальнейших планов, возможно, на неделю полетим в теплые края на море, но это пока неточно, ведь сейчас не до поездок. Так что в этот раз ничего интересного рассказать не могу", - сказал Буяльский.

Добавим, что Буяльский продлил контракт с киевским "Динамо" до лета 2025 года.

Также напомним, что из-за своей травмы 28-летний футболист пропустит Евро-2020.

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В статье: Виталий Буяльский Динамо (Киев)
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Источник:
ФК Динамо Киев

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