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Сан-Паулу объявил об урегулировании вопроса с Динамо по трансферу Че Че
Клубы полностью решили ситуацию
Фото: ФК Динамо Киев
Бразильский "Сан-Паулу" объявил о полном урегулировании вопроса вокруг финансового конфликта с "Динамо" из-за трансфера Че Че.
Отметим, что Че Че перешел в "Сан-Паулу" за 5 миллионов евро в 2019 году. Сумма должна была выплачиваться несколькими платежами. Руководство бразильского клуба не уложилось в сроки с одним взносом и предложило "Динамо" пересмотреть условия соглашения, но получило отказ.
Позже CAS обязал "Сан-Паулу" вернуть клубу 2,65 миллиона евро и наложить штраф в размере 400 000 евро за нарушение условий договора. Вчера появилась информация, что бразильский клуб выплатил "Динамо" часть долга.
Comunicado oficial: acordo entre São Paulo FC e @DynamoKyiv.#SPFC pic.twitter.com/rL0HS3uHEt— São Paulo FC (@SaoPauloFC) June 2, 2021
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