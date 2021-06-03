Сан-Паулу объявил об урегулировании вопроса с Динамо по трансферу Че Че

Бразильский "Сан-Паулу" объявил о полном урегулировании вопроса вокруг финансового конфликта с "Динамо" из-за трансфера Че Че.

Отметим, что Че Че перешел в "Сан-Паулу" за 5 миллионов евро в 2019 году. Сумма должна была выплачиваться несколькими платежами. Руководство бразильского клуба не уложилось в сроки с одним взносом и предложило "Динамо" пересмотреть условия соглашения, но получило отказ.

Позже CAS обязал "Сан-Паулу" вернуть клубу 2,65 миллиона евро и наложить штраф в размере 400 000 евро за нарушение условий договора. Вчера появилась информация, что бразильский клуб выплатил "Динамо" часть долга.