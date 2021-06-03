Герой футбольного дня. Мирча Луческу

Состав "Шахтера" дороже состава "Динамо". Дело не только в том, что цену на "горняцкий" коллектив "нагоняют" несколько супер-дорогих звезд, дело в обобщенной оценке. В среднем игроки "Шахтера" дороже игроков "Динамо".

Большинство футбольных экспертов склоняются к тому, что трансферная стоимость в данном контексте – объективное мерило. То есть, что в целом "Шахтер" владеет более качественными кадрами, чем "Динамо". Собственно, это подтверждалось на протяжении последних четырех лет: начиная с 2016-го, "Шахтер" забирал себе все чемпионские титулы в Украине, оставляя "Динамо" только Кубок (и то не всегда) и Суперкубок. Тенденция последних лет также показывает, что "Шахтер" успешнее выступает на международной арене.

Однако пришел Мирча Луческу и эту гегемонию нарушил. "Динамо" впервые за пять лет стало чемпионом, выиграло в течение одного года, кроме УПЛ, Кубок и Суперкубок Украины, в еврокубках выступило не хуже "Шахтера", а на ближайший чемпионат Европы в составе различных сборных делегирует больше игроков, чем "горняки" (одиннадцать против семи). Фактор тренера – на лицо.

Очень интересным является то обстоятельство, что уже после окончания сезона Мирча Луческу в одном из интервью сказал, мол, это не "Шахтер" проиграл чемпионство, а мы ("Динамо") его выиграли. Возникает вопрос, а зачем победителям на деле доказывать что-то кому-то еще и на словах?! Будто шапка на воре горит... Видимо, объяснение можно найти в глубинках украинских междоусобных отношений. "Динамо" и "Шахтер" всегда противопоставляют себя друг другу, победители пытаются любыми методами повысить вес своей победы, а проигравшие, наоборот, преуменьшают заслуги оппонента.

Наверное, это вопрос из когорты о курице и яйце: это Мирча Луческу так силен, или же Луиш Каштру стал таким слабым? Однозначного ответа уже вряд ли когда-то получим, но получим возможность оценить тренерский талант румынского наставника "Динамо" на другом фоне. Не на фоне посредственного по европейским меркам португальского специалиста, а на фоне одного из лучших и самых талантливых итальянских тренеров. Приход Де Дзерби в "Шахтер", вполне вероятно, - это позитив не только для дончан. Это еще и позитив для "Динамо", ведь появление сильного конкурента стимулирует лучшего динамовского тренера последней пятилетки работать еще больше и еще усерднее.

Мирча Луческу не раз повторял, что его хлеб – это конкуренция, борьба, спортивный азарт. Можно найти тысячу деталей в подтверждение этих слов – вроде полотенца на голове под проливным дождем во время проходного поединка с "Ингульцом". Но раскроют суть вопроса и поверхностные глобальные примеры. Луческу на каждом своем рабочем месте учитывает спортивный проект. Ему важно чувствовать себя победителем и тем, кто добывает эту победу не легкой ценой.

Поэтому пролонгация контракта с "Динамо", вероятно, не была бы такой приятной для Луческу процедурой без структурных изменений в "Шахтере". Конкурент настолько ослабел, что Луческу с необстрелянными игроками сумел в первый же год своей работы выиграть все, что возможно. А теперь у него будет новый вызов – доказать, что его успех в сезоне 2020/21 – это победа Луческу, а не поражение Луиша Каштру. Де Дзерби – идеальный для этого оппонент.

А там попутно еще и возможность в Лиге чемпионов выступить лучше, чем в прошлом году. И еще, возможно, удастся кого-то с не бразильцев выгодно продать в Европу, что Луческу также считает достижением. Одним словом, немало вызовов – поэтому он и согласился, потому он и здесь.

Мирча Луческу остается. И это будет интересно.