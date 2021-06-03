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Де Дзерби: Вышел из зоны комфорта, покинув Сассуоло, чтобы начать все с нуля в Шахтере

Премьер-лига
(2 голосов)

Итальянский наставник - о решении возглавить донецкий клуб

Де Дзерби: Вышел из зоны комфорта, покинув Сассуоло, чтобы начать все с нуля в Шахтере

shakhtar.com

Новина українською

Главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби рассказал почему, решил принять предложение донецкого клуба.

"Мне звонили из одного итальянского клуба, но не спрашивайте откуда именно. Даже не думаю о том, что эта команда должна была предложить мне, чтобы я согласился там работать. Считаю, что сделал правильный выбор, возглавив "Шахтер".

Не имеет значения какая страна или зарплата – хочу быть собой.

С 14 июня начинаются сборы. Впереди начало чемпионата Украины и квалификации в Лигу чемпионов. Будет сложно, но интригующе. Я вышел из зоны комфорта покинув "Сассуоло", чтобы начать все с нуля.

Нужно пройти через определенные испытания, чтобы чего-то добиться", – сказал Де Дзерби в интервью La Gazzetta dello Sport.

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В статье: Шахтер (Донецк) Сассуоло Роберто Де Дзерби
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Источник:
Fantacalcio

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Комментарии (4)
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таврия19752009 (симферополь)
03.06.2021 в 14:07
Удачи тебе !!!
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2.dc (Николаев)
03.06.2021 в 14:05
Мне кажется все проще - Д.Д. здесь чисто за себя говорит, и про себя - другая страна, язык, культура, менталитет и т.пр. - все с новья, короче. Это тоже жизнь ... а уже ушлые журналюги прилепили сюда и Шахтер, и ЛЧ, и все, что показалось уже им интересным ...
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0
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Гаринча (Киев)
03.06.2021 в 13:22
С нуля? Както глупо звучит. Прийти в минай где в заявке 5 человек это с нуля, а шахтер какбы укомплектован.
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
03.06.2021 в 13:13
Давай, у Тебя все получится!
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-1


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