Де Дзерби: Вышел из зоны комфорта, покинув Сассуоло, чтобы начать все с нуля в Шахтере

Главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби рассказал почему, решил принять предложение донецкого клуба.

"Мне звонили из одного итальянского клуба, но не спрашивайте откуда именно. Даже не думаю о том, что эта команда должна была предложить мне, чтобы я согласился там работать. Считаю, что сделал правильный выбор, возглавив "Шахтер".

Не имеет значения какая страна или зарплата – хочу быть собой.

С 14 июня начинаются сборы. Впереди начало чемпионата Украины и квалификации в Лигу чемпионов. Будет сложно, но интригующе. Я вышел из зоны комфорта покинув "Сассуоло", чтобы начать все с нуля.

Нужно пройти через определенные испытания, чтобы чего-то добиться", – сказал Де Дзерби в интервью La Gazzetta dello Sport.