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Де Дзерби: Вышел из зоны комфорта, покинув Сассуоло, чтобы начать все с нуля в Шахтере
Итальянский наставник - о решении возглавить донецкий клуб
shakhtar.com
Главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби рассказал почему, решил принять предложение донецкого клуба.
"Мне звонили из одного итальянского клуба, но не спрашивайте откуда именно. Даже не думаю о том, что эта команда должна была предложить мне, чтобы я согласился там работать. Считаю, что сделал правильный выбор, возглавив "Шахтер".
Не имеет значения какая страна или зарплата – хочу быть собой.
С 14 июня начинаются сборы. Впереди начало чемпионата Украины и квалификации в Лигу чемпионов. Будет сложно, но интригующе. Я вышел из зоны комфорта покинув "Сассуоло", чтобы начать все с нуля.
Нужно пройти через определенные испытания, чтобы чего-то добиться", – сказал Де Дзерби в интервью La Gazzetta dello Sport.
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