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"Это чистая профанация". Суркис - о создании женской команды Динамо

Премьер-лига
(5 голосов)

К этому вопросу надо было подходить более грамотно и заранее

"Это чистая профанация". Суркис - о создании женской команды Динамо

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Президент "Динамо" Игорь Суркис высказался по поводу того, что теперь каждая команда УПЛ должна сформировать женский состав.

"К этому вопросу надо было подходить более грамотно и заранее. Будет у нас женская команда, но это же просто формальность! Если вы хотите действительно развивать данное направление, если вы хотите, чтобы был результат, то надо было начинать с детских школ и детских команд для девочек, чтобы они получили базовое футбольное образование и клубы растили будущих футболисток.

Прямо скажу - это чистая профанация. У нас будет своя команда по договору, мы переоденем их в форму "Динамо" и они будут играть. Но это не будут наши воспитанницы, не будет действительно наша клубная команда. И уж точно не будет такой ситуации, как в "Лионе", где их президент одинаково переживает как за мужскую, так и за женскую команды.

Ко всему нужен правильный подход. Клубам надо было дать несколько лет для подготовки к созданию турнира для женских команд. Мы бы провели селекцию, создали бы академические группы и в итоге получили бы команду, которая состоит из своих воспитанниц. Надо подходить к таким вопросам планомерно, а не эмоционально, лишь бы на словах соответствовать футбольной моде", - сказал Суркис.

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В статье: Игорь Суркис Динамо (Киев)
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Источник:
ФК Динамо Киев

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Комментарии (5)
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2.dc (Николаев)
03.06.2021 в 15:08
Плюсую сразу всем, начиная с Суркиса. Нечто несуразное и глупое, с какой стороны ни посмотри. К счастью, и нежизнеспособное тоже...
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0
0
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С.Карпович. (Ланівці)
03.06.2021 в 14:38
А потом тре буде мати команду гоміків і лесбіянок.Воно до того йде.
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+2
-1
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ramazan (Конотоп)
03.06.2021 в 14:13
Самое обидное, что обязали иметь в структуре женскую команду. Ранее ввели турнир Ю-21, а теперь от него отказались... Сколько людей было в нём задействованы? - очень много, только они могут перейти в другие клубы и продолжить свой "путь", а ЧТО будет через 5-10 лет когда решат отказаться от женских команд? Куда девчёнкам будет идти??? Все пытаются выжить во время кризиса, как то деньги заработать/экономить , а наши чиновники - только добавили большую статью расходов на бюджеты клубов. А ещё вопрос, что будет с женской командой условного Олимпика, если он в следующем году вылетит с УПЛ ??? играть в первой лиге и + иметь женскую команду, многие не захотят. Просто начнётся "ТОРГОВЛЯ ДЕВУШКАМИ" 1 клуб вылетел с УПЛ и ПРОДАЛ свою женскую команду клубу, которые вышел в УПЛ . и обязательно - надо ЗАНЕСТИ в кабинеты
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+5
0
football_soccer (Украина)
03.06.2021 в 14:04
реформаторам надо просто поставить галочку напротив пункта о "развитии женского футбола" . Остальное их не заботит. Как клубы будут набирать состав, откуда, зачем, почему. Просто поставят галочку и миссия выполнена
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+5
0
vgolovan (полтава)
03.06.2021 в 13:59
а у нас всегда гланды вырезают через задницу и при том автогеном
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+3
0


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