"Это чистая профанация". Суркис - о создании женской команды Динамо

Президент "Динамо" Игорь Суркис высказался по поводу того, что теперь каждая команда УПЛ должна сформировать женский состав.

"К этому вопросу надо было подходить более грамотно и заранее. Будет у нас женская команда, но это же просто формальность! Если вы хотите действительно развивать данное направление, если вы хотите, чтобы был результат, то надо было начинать с детских школ и детских команд для девочек, чтобы они получили базовое футбольное образование и клубы растили будущих футболисток.

Прямо скажу - это чистая профанация. У нас будет своя команда по договору, мы переоденем их в форму "Динамо" и они будут играть. Но это не будут наши воспитанницы, не будет действительно наша клубная команда. И уж точно не будет такой ситуации, как в "Лионе", где их президент одинаково переживает как за мужскую, так и за женскую команды.

Ко всему нужен правильный подход. Клубам надо было дать несколько лет для подготовки к созданию турнира для женских команд. Мы бы провели селекцию, создали бы академические группы и в итоге получили бы команду, которая состоит из своих воспитанниц. Надо подходить к таким вопросам планомерно, а не эмоционально, лишь бы на словах соответствовать футбольной моде", - сказал Суркис.