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Официально: В УПЛ назвали дату первого тура нового сезона

Премьер-лига
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Чемпионат Украины начнется 25 июля

Официально: В УПЛ назвали дату первого тура нового сезона

Фото: УПЛ

Новина українською

УАФ официально утвердила план-календарь сезона УПЛ 2021/22.

Базовым днем первого тура чемпионата является 25 июля (резервный день - 20 июля).

Последний тур 2021 года запланирован на 11 декабря. Завершиться чемпионат должен 21 мая 2022, когда состоятся матчи заключительного, 30-го тура.

Дата жеребьевки календаря будет определена в ближайшее время.

Напомним, в чемпионате УПЛ сезона 2021/2 примут участие 16 клубов.

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Источник:
УПЛ

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