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Официально: В УПЛ назвали дату первого тура нового сезона
Чемпионат Украины начнется 25 июля
Фото: УПЛ
УАФ официально утвердила план-календарь сезона УПЛ 2021/22.
Базовым днем первого тура чемпионата является 25 июля (резервный день - 20 июля).
Последний тур 2021 года запланирован на 11 декабря. Завершиться чемпионат должен 21 мая 2022, когда состоятся матчи заключительного, 30-го тура.
Дата жеребьевки календаря будет определена в ближайшее время.
Напомним, в чемпионате УПЛ сезона 2021/2 примут участие 16 клубов.
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Источник:УПЛ
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