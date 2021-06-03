Премьер-лига
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Ингулец свой второй летний сбор проведет в Европе
Команда будет готовиться в Болгарии
Фото: ФК Ингулец
Команда Сергея Лавриненко определилась с планами на межсезонье.
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По имеющейся информации, "Ингулец" отправится в Болгарию в составе, который и будет представлять Петрово в чемпионате УПЛ, который стартует 25 июля.
Напомним, что "Ингулец" завершил дебютный сезон в УПЛ на двенадцатом месте, набрав 26 очков.
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Источник:Meta Ratings
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