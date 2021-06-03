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Ингулец свой второй летний сбор проведет в Европе

Премьер-лига
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Команда будет готовиться в Болгарии

Ингулец свой второй летний сбор проведет в Европе

Фото: ФК Ингулец

Новина українською

Команда Сергея Лавриненко определилась с планами на межсезонье.

"Ингулец" второй этап подготовки к новому сезону проведет в Болгарии. Запланированы пять контрольных матчей, первый – 6 июля с ЦСКА (София).

По имеющейся информации, "Ингулец" отправится в Болгарию в составе, который и будет представлять Петрово в чемпионате УПЛ, который стартует 25 июля.

Напомним, что "Ингулец" завершил дебютный сезон в УПЛ на двенадцатом месте, набрав 26 очков.

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В статье: Ингулец (Петрово)
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