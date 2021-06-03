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Суркис: Мы оплачиваем 50% на 50% с Шахтером новый газон на Олимпийском

Премьер-лига
(1 голосов)

Клубы сотрудничают друг с другом

Суркис: Мы оплачиваем 50% на 50% с Шахтером новый газон на Олимпийском

Новина українською

Президент "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал последние инфраструктурные изменения в клубе.

"Мы завершаем проектные работы и в ближайшее время начнем строительство специального тренажерного зала на базе. Это было пожелание Мирчи Луческу, он очень тщательно подходит ко всем нюансам. Для него нет мелочей в работе, футболисты и сотрудники клуба это уже поняли.

Про реконструкцию полей уже было немало сказано, мы идем вперед и скоро будут готовы газоны на клубной базе. "Динамо" участвует в модернизации НСК Олимпийский, в частности, мы оплачиваем 50% на 50% с донецким "Шахтером" новый газон на этой арене", - сказал Суркис.

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В статье: Игорь Суркис Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Источник:
ФК Динамо

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Комментарии (6)
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Red_Cat (Салоники)
03.06.2021 в 19:12
то, что они сотрудничают - ни для кого не секрет. они вместе успешно в свое время уничтожили Днепр и Металлист. ну чтобы те не мешали им разыгырвать между собой две путевки в Лигу Чемпионов.
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-5
DimON1976 (Днепр)
03.06.2021 в 18:44
Дожились... больше и сказать нечего... Суркис - хватит портить молодых игроков из Днепра (Супряга, как аример из последних). Может вы с Ахметовым и содержать Динамо будете поровну? Сначала пустили "врага на свой огород", а теперь и вовсе они там хозяйничают....
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0
-1
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
03.06.2021 в 19:06
))))))))))))) он тебя услышал!
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0
-1
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Водитель трамвая (Бухарест)
03.06.2021 в 19:10
Динамовский огород - стадион им. Лобановского. Вот там пусть и сидят. А украинский Олимпийский - украинскому Шахтеру!
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0
-5
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trafalgar (Запорожье)
03.06.2021 в 19:26
когда Донецк вернется в Украину,тогда Донбасс Арена будет Шахтеру а сейчас лучше бы во Львове бы остались,и так стадион пустует
+1
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aleks68
03.06.2021 в 19:56
пойди и удавись с горя дырявый
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