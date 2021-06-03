Суркис: Мы оплачиваем 50% на 50% с Шахтером новый газон на Олимпийском

Президент " Динамо " Игорь Суркис прокомментировал последние инфраструктурные изменения в клубе.

"Мы завершаем проектные работы и в ближайшее время начнем строительство специального тренажерного зала на базе. Это было пожелание Мирчи Луческу, он очень тщательно подходит ко всем нюансам. Для него нет мелочей в работе, футболисты и сотрудники клуба это уже поняли.

Про реконструкцию полей уже было немало сказано, мы идем вперед и скоро будут готовы газоны на клубной базе. "Динамо" участвует в модернизации НСК Олимпийский, в частности, мы оплачиваем 50% на 50% с донецким "Шахтером" новый газон на этой арене", - сказал Суркис.