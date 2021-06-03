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Суркис: Мы оплачиваем 50% на 50% с Шахтером новый газон на Олимпийском
Клубы сотрудничают друг с другом
Президент "
"Мы завершаем проектные работы и в ближайшее время начнем строительство специального тренажерного зала на базе. Это было пожелание Мирчи Луческу, он очень тщательно подходит ко всем нюансам. Для него нет мелочей в работе, футболисты и сотрудники клуба это уже поняли.
Про реконструкцию полей уже было немало сказано, мы идем вперед и скоро будут готовы газоны на клубной базе. "Динамо" участвует в модернизации НСК Олимпийский, в частности, мы оплачиваем 50% на 50% с донецким "Шахтером" новый газон на этой арене", - сказал Суркис.
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