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Днепр-1 интересуется 19-летним защитником из Аргентины
Агустин Лагос на радаре у днепрян
lagaceta.com.ar
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По информации TyC Sports, 19-летний аргентинец может перейти в днепровский клуб в аренду на сезон с правом выкупа.
Источник сообщает, что боссы "Атлетико в курсе данного интереса, однако пока что никаких официальных переговоров по игроку не было.
Отметим, что Лагос является воспитанником "Атлетико Тукуман", где и начал свою профессиональную карьеру. Играет преимущественно правого защитника, но может закрыть и центр обороны.
За первую команду сыграл 14 матчей, сделал 2 ассиста.
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