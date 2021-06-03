Днепр-1 интересуется 19-летним защитником из Аргентины

" Днепр-1 " проявляет интерес к защитнику аргентинского "Атлетико Тукуман" Агустину Лагосу.

По информации TyC Sports, 19-летний аргентинец может перейти в днепровский клуб в аренду на сезон с правом выкупа.

Источник сообщает, что боссы "Атлетико в курсе данного интереса, однако пока что никаких официальных переговоров по игроку не было.

Отметим, что Лагос является воспитанником "Атлетико Тукуман", где и начал свою профессиональную карьеру. Играет преимущественно правого защитника, но может закрыть и центр обороны.

За первую команду сыграл 14 матчей, сделал 2 ассиста.