Трубин: Де Дзерби поможет всем футболистам Шахтера сделать шаг вперед и улучшиться

Голкипер " Шахтера " Анатолий Трубин прокомментировал назначение Роберто Де Дзерби на пост главного тренера "горняков".

— Что скажешь о новоиспеченном главном тренере "Шахтера" Роберто Де Дзерби? Какие у тебя ожидания от работы с итальянским алленаторе?

— Всегда что-то новое – это интересно. Я быстрее хочу начать работать с ним. Но, понятно: сейчас со сборной Украины хочется выполнить свою миссию и начать уже работать в клубе. Это будет что-то новое для меня. Я думаю, Де Дзерби и его штаб помогут выйти на новый уровень. Он со своей стороны привнесет в команду что-то новое. Я считаю, что приход Де Дзерби в "Шахтер" - это очень хорошо. Он поможет не только мне, но и всем футболистам "Шахтера" сделать шаг вперед и улучшиться.

— Видел ли ты игры "Сассуоло"?

— Я смотрел некоторые матчи "Сассуоло" под руководством Де Дзерби. У них прослеживается постоянный контроль мяча. Но у них был контроль мяча не ради именно контроля, а для создания атак. С Де Дзерби это была очень атакующая команда. Но опять же, так было в "Сассуоло". А что будет в "Шахтере", никто не знает. Там одни игроки, у нас другие. Но философии, в принципе, сходятся, поэтому, я думаю, будет что-то интересное.

— "Сассуоло" с Де Дзерби играл больше на атаку и часто много пропускал. Не переживаешь, что теперь у тебя будет больше работы в рамке?

— Нет, за это я не переживаю. Встретимся с главным тренером, придем к общему знаменателю. И, я думаю, у нас будет баланс в игре между обороной и атакой.