Ярмоленко: Должен быть готов на Евро и показывать свою лучшую игру

Хавбек сборной Украины Андрей Ярмоленко в эфире ТК Футбол прокомментировал победу над Северной Ирландией (1:0) .

- Что для вас награда "Лев матча"?

– Конечно, приятно. Спасибо болельщикам. Потому что последние 3-4 недели, даже когда я находился в клубе, знал, что у меня не будет достаточно игрового времени, поэтому я целенаправленно готовился к национальной сборной.

Хотелось показать, доказать главному тренеру и нашим болельщикам, что я нахожусь в достаточно неплохой форме. Не знаю, получилось ли это у меня. Конечно, игра оставляет желать лучшего. Особенно в решающей стадии нужно забивать голы, но не все сразу.

Достаточно долгий период я находился без игровой практики, поэтому тяжело сразу выходить и забивать, показывать яркую игру. Благодарен тренерскому штабу за то, что дают мне играть. Стараюсь отдавать на поле все силы.

- Эмоционально "Лев матча" должен вам добавить вдохновения?

– Понимаю, что это аванс от болельщиков, которые меня поддерживают. Я вам благодарен всем.

- Физически насколько тяжело вам было?

– Хотя я достаточно тяжело работал все это время, приехал в сборную на два дня раньше. Шевченко попросил меня, чтобы я пробежал здесь определенные тесты. Работал индивидуально.

Одно дело – тренироваться, другое – играть матчи. Конечно, было нелегко, но один-два матча и, думаю, должен быть готов на Евро и показывать свою лучшую игру.

- О каком моменте жалеете больше всего, что не реализовали?

– Наверное, во втором тайме, когда я бил с правой, а вратарь отбил.

- Не было в конце матча, что вот опять 1:1 будет?

– Такое чувство было, мы старались друг друга поддерживать. Старались друг другу напоминать, что нужно держать концентрацию, нельзя расслабляться, потому что мы помним, нас уже за это наказывали. Все ребята молодцы, отдали много сил. Было много болельщиков, эта победа для них. Давно не играл с болельщиками, это непередаваемые чувства.