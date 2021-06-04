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Шахтер улучшил предложение по трансферу Педриньо

Премьер-лига
(2 голосов)

Горняки предлагают на один миллион евро меньше, а не на два

Шахтер улучшил предложение по трансферу Педриньо

Фото: Getty Images/ Автор - Gualter Fatia

Новина українською

Донецкий "Шахтер" улучшил свое предложение о трансфере полузащитника "Бенфики" Педриньо.

Как сообщает Record, теперь горняки предлагают сумму на 1 млн меньше той, которую хочет получить за 23-летнего бразильца португальский клуб.

Раньше донецкий клуб предложил на 2 млн меньше желаемой суммы, поэтому переговоры между клубами зашли в тупик.

Отметим, что в минувшем сезоне чемпионата Португалии бразилец за "Бенфику" сыграл 31 матч, в котором забил 1 гол и сделал четыре результативных передач.

Напомним, что ранее этот же источник информировал о том, что стороны практически согласовали переход трансфера за 18 миллионов евро. Также агент игрока подтвердил, что его клиент близок к переходу в донецкий "Шахтер".

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Шахтер (Донецк) Педриньо Делмино
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Источник:
Record

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Комментарии (4)
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Olegyurchak (Хмельницький )
04.06.2021 в 13:38
Каково нашим молодым игрокам с их зарплатами смотреть на это, как стелятся перед этим бразильцем?
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0
-2
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
04.06.2021 в 14:06
Стараться лучше играть!
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+2
0
аалекс ( Крым)
04.06.2021 в 13:11
Придется Ахметову раскошелиться, видно, что Шахтер уж очень хочет этого парня.
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+1
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
04.06.2021 в 13:01
шо, опьять пачти падписан ?
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0
0


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