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Шахтер улучшил предложение по трансферу Педриньо
Горняки предлагают на один миллион евро меньше, а не на два
Фото: Getty Images/ Автор - Gualter Fatia
Донецкий "Шахтер" улучшил свое предложение о трансфере полузащитника "Бенфики" Педриньо.
Как сообщает Record, теперь горняки предлагают сумму на 1 млн меньше той, которую хочет получить за 23-летнего бразильца португальский клуб.
Раньше донецкий клуб предложил на 2 млн меньше желаемой суммы, поэтому переговоры между клубами зашли в тупик.
Отметим, что в минувшем сезоне чемпионата Португалии бразилец за "Бенфику" сыграл 31 матч, в котором забил 1 гол и сделал четыре результативных передач.
Напомним, что ранее этот же источник информировал о том, что стороны практически согласовали переход трансфера за 18 миллионов евро. Также агент игрока подтвердил, что его клиент близок к переходу в донецкий "Шахтер".
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