Шахтер улучшил предложение по трансферу Педриньо

Донецкий "Шахтер" улучшил свое предложение о трансфере полузащитника "Бенфики" Педриньо.

Как сообщает Record, теперь горняки предлагают сумму на 1 млн меньше той, которую хочет получить за 23-летнего бразильца португальский клуб.

Раньше донецкий клуб предложил на 2 млн меньше желаемой суммы, поэтому переговоры между клубами зашли в тупик.

Отметим, что в минувшем сезоне чемпионата Португалии бразилец за "Бенфику" сыграл 31 матч, в котором забил 1 гол и сделал четыре результативных передач.

Напомним, что ранее этот же источник информировал о том, что стороны практически согласовали переход трансфера за 18 миллионов евро. Также агент игрока подтвердил, что его клиент близок к переходу в донецкий "Шахтер".