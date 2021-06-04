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Скрипник заинтересован в подписании лидера Александрии

Премьер-лига
(1 голосов)

Контракт футболиста рассчитан до лета 2022 года

Скрипник заинтересован в подписании лидера Александрии

Новина українською

Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник заинтересован в подписании полузащитника "Александрии" Кирилла Ковальца. Об этом сообщает ведущий "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский.

У 27-летнего футболиста остался год по контракту с "Александрией", за которую Ковалец выступает с 2018 года.

Добавим, что зимой была информация об интересе к Ковальцу со стороны "Днепра-1". Также директор "Александрии" Дмитрий Китаев сообщал, что были переговоры по хавбеку с зарубежным клубом.

Отметим, что в минувшем сезоне УПЛ 27-летний Ковалец за "Александрию" во всех турнирах провел 21 матч, забил 1 гол и сделал шесть результативных передач.

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В статье: Заря (Луганск) Кирилл Ковалец Виктор Скрипник ФК Александрия
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Источник:
ТаТоТаке

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Комментарии (1)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
04.06.2021 в 14:11
Норм. Надо хоть как-то готовиться к еврокубкам, а не только терять перспективных игроков!
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