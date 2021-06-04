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Скрипник заинтересован в подписании лидера Александрии
Контракт футболиста рассчитан до лета 2022 года
Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник заинтересован в подписании полузащитника "Александрии" Кирилла Ковальца. Об этом сообщает ведущий "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский.
У 27-летнего футболиста остался год по контракту с "Александрией", за которую Ковалец выступает с 2018 года.
Добавим, что зимой была информация об интересе к Ковальцу со стороны "Днепра-1". Также директор "Александрии" Дмитрий Китаев сообщал, что были переговоры по хавбеку с зарубежным клубом.
Отметим, что в минувшем сезоне УПЛ 27-летний Ковалец за "Александрию" во всех турнирах провел 21 матч, забил 1 гол и сделал шесть результативных передач.
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