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"Я начал смотреть на человека немного по-другому" - Кобин рассказал, как Милевский отказался выходить на замену

Премьер-лига
(2 голосов)

Конфликт в Минае между игроком и тренером все-таки был

"Я начал смотреть на человека немного по-другому" - Кобин рассказал, как Милевский отказался выходить на замену

Новина українською

Экс-наставник "Миная" Василий Кобин рассказал о конфликте с Артемом Милевским, который возник после того, как игрок отказался выходить на замену на последних минутах в матче с "Александрией".

"Да, действительно была такая ситуация. И мы проиграли ту игру 0:3. Была 80-я минута, мы уже проигрывали со счетом 0:3, я начал делать замены, дал сыграть молодым ребятам. И я хотел выпустить Артема, чтобы он своим опытом помог этим четырем молодым игрокам. Мне, конечно, не понравилась реакция. Если бы это было один на один, а так это же на скамейке было... И не так было, что он сказал, что не хочет выходить. Артем сказал: "Васильевич, для чего я буду выходить? Игра уже проиграна". Хотя мне это не понравилось. Я противник того, чтобы игроки так поступали. Поскольку игра была проиграна, я был на таких эмоциях, что в раздевалке летало все подряд. Мы полтора часа сидели и разговаривали о наших результатах и ​​наших отношения в команде.

На следующий день мы созвонились и обсудили. Мы все люди, у нас разные характеры. Действительно, такая ситуация была. Мы пообщались, но моя позиция была такова: чтобы его не было в команде. Если человек не выходит на 10 минут - это означает, что он нам не поможет и в следующих матчах.

Руководство у меня спросило, что случилось. Я сказал. И руководство меня уговорило, пусть пройдет время, я сейчас на эмоциях. Но я начал смотреть на человека немного по-другому. На тренировках он отдавался, работал, но к человеку было уже недоверие", - сказал Кобин.

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В статье: Василий Кобин Артем Милевский ФК Минай
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Источник:
Бомбардир

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Комментарии (3)
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Грейфрукт (Бельмонд)
04.06.2021 в 17:34
Сами виноваты что подписываете такой шлак как Миля...Лучше молодежь выпускать.Хочется чтобы Минаж вылетели и больше не появлялись в УГПЛ.
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+2
0
Olegyurchak (Хмельницький )
04.06.2021 в 17:18
Зачем тогда он вообще шёл в команду, которая в большинстве матчей проигрывала?
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0
-1
avatar
ascent (Луксор)
04.06.2021 в 16:52
Ложечку нашли, но осадок остался...
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+1
-1


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