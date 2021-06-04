Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Марсель рассматривает вариант с подписанием Шапаренко
Если не сложится с аргентинцем из Велеса
Марсельский "Олимпик" намерен укрепить атакующую линию своей команды и активно работает над подписанием атакующего хава "Велес Сарсфилд" и молодежной сборной Аргентины Тьяго Алмада.
Переговоры в данном направлении идут полным ходом, отец и по совместительству агент парня уже провел переговоры с руководством "Марселя" и кажется, что стороны близки к соглашению.
Единственная загвоздка – цена в пределах 15-20 млн евро, которые требует за своего молодого таланта "Велес". Данная сумма является довольно внушительной для "Марселя", и поэтому французы пытаются ее сбить.
Впрочем, если подписание Алмады у марсельцев все-таки не пройдет, у клуба есть и запасной вариант.
По информации Sport.fr, тогда французский клуб попытается подписать Николая Шапаренко из "
Популярное сейчас
- "Я начал смотреть на человека немного по-другому" - Кобин рассказал, как Милевский отказался выходить на замену
- Официально: Сергей Ребров покинул Ференцварош
- Скрипник заинтересован в подписании лидера Александрии
- Кополовец назвал минимальную зарплату футболистов в Минае
- Один из лидеров Зари женился на своей шикарной подруге. ФОТО
- Минус один холостяк. Защитник Динамо сыграл свадьбу. ВИДЕО