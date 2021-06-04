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Марсель рассматривает вариант с подписанием Шапаренко

Премьер-лига
(4 голосов)

Если не сложится с аргентинцем из Велеса

Марсель рассматривает вариант с подписанием Шапаренко

Новина українською

Марсельский "Олимпик" намерен укрепить атакующую линию своей команды и активно работает над подписанием атакующего хава "Велес Сарсфилд" и молодежной сборной Аргентины Тьяго Алмада.

Переговоры в данном направлении идут полным ходом, отец и по совместительству агент парня уже провел переговоры с руководством "Марселя" и кажется, что стороны близки к соглашению.

Единственная загвоздка – цена в пределах 15-20 млн евро, которые требует за своего молодого таланта "Велес". Данная сумма является довольно внушительной для "Марселя", и поэтому французы пытаются ее сбить.

Впрочем, если подписание Алмады у марсельцев все-таки не пройдет, у клуба есть и запасной вариант.

По информации Sport.fr, тогда французский клуб попытается подписать Николая Шапаренко из "Динамо". В клубе надеются, что украинец обойдется им дешевле, чем аргентинец из "Велеса".

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В статье: Динамо (Киев) Марсель Николай Шапаренко
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Источник:
Sport.fr

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Комментарии (20)
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Камонплей
04.06.2021 в 20:05
це вони ще з донькою суркіза переговори не починали... наївні
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0
0
Rostyslav Luchyshyn
04.06.2021 в 19:30
гріша з ігорьком дешевше ніж за 30 лямів говорити не захочуть
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0
0
avatar
zloyded (Киев)
04.06.2021 в 19:17
Марсель та інші можуть розглядати що завгодно, а от Суркіс з Луческу будують нову команду і прощатись з молодими, основними гравцями ну ніяк не збираються! Шукайте в іншому місці!
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0
-4
Olegyurchak (Хмельницький )
04.06.2021 в 19:17
Наивные те, кто в Марселе надеются. Сейчас им Суркис выставит цену, что даже Шапаренко охренеет.
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+2
-1
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
04.06.2021 в 19:12
Дешевлее?)))))))))Они Супрягу не захотели за 12 продавать!)))))))))
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+4
-1
FCZK-1922 (Кировоград)
04.06.2021 в 19:11
Чем больше наших игроков будет играть в топ чемпаз тем сильнее будет сборная, посмотрите на Хорватию или Бельгию, яркие тому примеры. Хоть и болею за Динамо, но сборная всегда на первом месте.
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+2
-2
avatar
zloyded (Киев)
04.06.2021 в 19:18
Там менталітет людей інший і не рівняйте з нашими! А про збірну - після Євро поговоримо, яка вона сильна і взагалі... з цими гравцями
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0
-2
FCZK-1922 (Кировоград)
04.06.2021 в 19:24
А чем мы хуже европейцев, уже надоели эти разговоры о менталитете.
0
0
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
04.06.2021 в 19:08
Олімпік точно не сильніший за Динамо, тим більше, що Динамо зараз в зростаючому накаті і грає в Лізі Чемпіонів, а Олімпіку - зась, вони взагалі ледь за європейські кубки зачепились Тож, жодного сенсу в такому трансфері немає.
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+2
-4
FCZK-1922 (Кировоград)
04.06.2021 в 19:10
А ни чего что чемп Франции в несколько раз сильнее нашего, там игроки более мастеровитые, а игры более интенсивные, в таких условиях лучше прогрессировать
Ответить
+5
-2
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
04.06.2021 в 19:34
Я не знаю який це ваш чемпіонат, може вашого і справді сильніше в кілька разів, але точно не українського. Крім того, Динамо - чемпіон України, та ще й з величезним відривом від інших команд, а Олімпік натомість ледь-ледь вповз у європейські кубки, не говорячи вже про те, що його відставання від лідерів є ґвалтовним - 24, 23, 19 і 17 очок.
0
-4
FCZK-1922 (Кировоград)
04.06.2021 в 19:40
Тоесть чемпионат Франции не сильнее нашего УПЛ? И что это за намеки такие "вашего-нашего", ты что больше украинец чем остальные?
Ответить
+3
0
Fancules (Дрогобич)
04.06.2021 в 19:54
Також здивувало мене, що УПЛ вже на рівні французької Ліги 1
+2
0
Бандерштадт (Львів)
04.06.2021 в 18:55
Вони ше з Суркісом не говорили Там ціна більша буде чим за того аргентинця
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+8
-2
avatar
zloyded (Киев)
04.06.2021 в 19:21
Шахтарю можна захмарні цінники на своїх вішати, а як Динамо, то стільки "розумників" відразу з'являється? То не так і те не правильно... За безцінь віддавати лише через те, що це топ-чемпіонат? То нехай і топ-гроші платять!
Ответить
0
-3
Бандерштадт (Львів)
04.06.2021 в 19:33
Коли він відіграє пару сезонів в Лізі Чемпіонів на хорошому рівні - тоді нехай і 40-50 ставлять. Шахтар ставив цінники і люди платили гроші, а тут поставлять цінник і Марсель офігіє. І я не писав віддавати його за копійки. Нехай ліпше поки в Динамо грає. Просто впевненний, що Суркіс його за 20 лямів не продасть, а Марсель не хоче платити за аргентинця 20 лямів і шукає дешевше. П.С. в матчах Шахта Динамо вболіваю за Динамо. Такшо не шукай тут підводних каменів
+2
-1
avatar
Я так думаю... (КиЇв)
04.06.2021 в 19:22
Правильно! Нечего демпинговать. Они (западные европейцы) рассматривают нас как банановые республики где за дешёвые стекляшки показанные аборигенам можно озолотиться. Надо просить побольше, а получишь сколько хочешь.
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0
-1
тутти-10 (Сумська область)
04.06.2021 в 19:22
100%. Суркіс ніколи в числах не розбирався. Він за Шапу таке загне, що Марселю легше буде Мессі купити
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+2
-1
avatar
Грейфрукт (Бельмонд)
04.06.2021 в 18:42
Лучше всю карьеру в ДК и стать легендой.
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+1
-2
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
04.06.2021 в 19:14
С этим никто и не поспорит!
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0
-1


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