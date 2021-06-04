Марсель рассматривает вариант с подписанием Шапаренко

Марсельский "Олимпик" намерен укрепить атакующую линию своей команды и активно работает над подписанием атакующего хава "Велес Сарсфилд" и молодежной сборной Аргентины Тьяго Алмада.

Переговоры в данном направлении идут полным ходом, отец и по совместительству агент парня уже провел переговоры с руководством "Марселя" и кажется, что стороны близки к соглашению.

Единственная загвоздка – цена в пределах 15-20 млн евро, которые требует за своего молодого таланта "Велес". Данная сумма является довольно внушительной для "Марселя", и поэтому французы пытаются ее сбить.

Впрочем, если подписание Алмады у марсельцев все-таки не пройдет, у клуба есть и запасной вариант.