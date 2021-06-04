Роман Мысак покинул Рух

Львовский " Рух " объявил о прекращении сотрудничества с голкипером Романом Мысаком.

Сотрудничество прекращено по обоюдному согласию сторон.

Мысак присоединился к клубу в начале 2019-го. За два с половиной года провел 40 матчей, из которых 18 отстоял "на ноль".

Большая часть из этих матчей голкипера пришлась на Первую Лигу - в этом сезоне Мысак сыграл всего 4 матча во всех турнирах, пропустил 12 голов.