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Роман Мысак покинул Рух
В минувшем сезоне кипер провел всего четыре матча
fcrukh.com
Львовский "
Сотрудничество прекращено по обоюдному согласию сторон.
Мысак присоединился к клубу в начале 2019-го. За два с половиной года провел 40 матчей, из которых 18 отстоял "на ноль".
Большая часть из этих матчей голкипера пришлась на Первую Лигу - в этом сезоне Мысак сыграл всего 4 матча во всех турнирах, пропустил 12 голов.
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Источник:ФК Рух
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