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Роман Мысак покинул Рух

Премьер-лига
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В минувшем сезоне кипер провел всего четыре матча

Роман Мысак покинул Рух

fcrukh.com

Новина українською

Львовский "Рух" объявил о прекращении сотрудничества с голкипером Романом Мысаком.

Сотрудничество прекращено по обоюдному согласию сторон.

Мысак присоединился к клубу в начале 2019-го. За два с половиной года провел 40 матчей, из которых 18 отстоял "на ноль".

Большая часть из этих матчей голкипера пришлась на Первую Лигу - в этом сезоне Мысак сыграл всего 4 матча во всех турнирах, пропустил 12 голов.

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В статье: Роман Мысак Рух (Львов)
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Источник:
ФК Рух

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