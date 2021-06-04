Рыбка: Видно, что игроки Динамо довольны и приняли Луческу

Экс-голкипер " Динамо " Александр Рыбка, который недавно подписал контракт с "Металлом", поделился мнением о работе Мирчи Луческу в киевской команде.

— Удивились, что "Динамо" с Луческу сразу выиграло чемпионский титул?

— Абсолютно нет. Когда он возглавил команду, говорил, что Луческу быстро наведет порядок в "Динамо". Все-таки я работал с этим тренером и знаю, когда он берется за дело, все будет хорошо. Не удивлен, что динамовцы взяли три титула. Луческу фанат своего дела. Много проводит теорий, интересные тренировки, помощников почти не привлекает, сам все показывает и делает. Энергии у него очень много. Читал, что и Олег Гусев говорил о том, что Мистеру можно позавидовать такой энергии.

Видно, что Луческу наладил игру "Динамо" и в обороне, и в атаке. Когда хороший тренер, это сразу заметно. И по интервью игроков видно, что они довольны и приняли Луческу.

— Бущан сейчас заслуженно первый номер "Динамо"?

— Конечно. Вот что значит доверие тренера. Луческу поверил, дал ему шанс, Георгий его использовал. Любой игрок, когда чувствует доверие тренера, играет с вдохновением. Жора получил опыт, попал в сборную. Могу его поздравить, рад за него.

— Вы матчей против "Динамо" ждете?

— Конечно. Но сначала надо думать о Первой лиге, чтобы выполнить задачу. Но потом было бы интересно сыграть против бывших команд.