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Источник: Шахтер интересуется форвардом Аякса Траоре
Перспективный 20-летний форвард, который уже дорос до первой команды Аякса
GETTY IMAGES
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Об этом сообщает итальянский журналист Джанлуиджи Лонгари, правда каких-либо подробностей источник не дает.
Траоре перебрался в академию "Аякса" в 16-летнем возрасте, и со временем добрался и до первой команды амстердамцев. На данный момент на счету форварда 12 голов и 12 ассистов в 31 матче за первую команду.
Также на счету Траоре 14 матчей за сборную Буркина-Фасо, в которых он забил 5 голов.
Transfermarkt оценивает 20-летнего форварда в 6,5 миллиона евро, его контракт рассчитан до лета 2022 года.
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