Источник: Шахтер интересуется форвардом Аякса Траоре

" Шахтер " интересуется форвардом "Аякса" Лассина Траоре.

Об этом сообщает итальянский журналист Джанлуиджи Лонгари, правда каких-либо подробностей источник не дает.

Траоре перебрался в академию "Аякса" в 16-летнем возрасте, и со временем добрался и до первой команды амстердамцев. На данный момент на счету форварда 12 голов и 12 ассистов в 31 матче за первую команду.

Также на счету Траоре 14 матчей за сборную Буркина-Фасо, в которых он забил 5 голов.

Transfermarkt оценивает 20-летнего форварда в 6,5 миллиона евро, его контракт рассчитан до лета 2022 года.