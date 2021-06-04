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Источник: Шахтер интересуется форвардом Аякса Траоре

Премьер-лига
(1 голосов)

Перспективный 20-летний форвард, который уже дорос до первой команды Аякса

Источник: Шахтер интересуется форвардом Аякса Траоре

GETTY IMAGES

Новина українською

"Шахтер" интересуется форвардом "Аякса" Лассина Траоре.

Об этом сообщает итальянский журналист Джанлуиджи Лонгари, правда каких-либо подробностей источник не дает.

Траоре перебрался в академию "Аякса" в 16-летнем возрасте, и со временем добрался и до первой команды амстердамцев. На данный момент на счету форварда 12 голов и 12 ассистов в 31 матче за первую команду.

Также на счету Траоре 14 матчей за сборную Буркина-Фасо, в которых он забил 5 голов.

Transfermarkt оценивает 20-летнего форварда в 6,5 миллиона евро, его контракт рассчитан до лета 2022 года.

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В статье: Аякс (Амстердам) Лассина Траоре Шахтер (Донецк)
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Комментарии (8)
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Грейфрукт (Бельмонд)
04.06.2021 в 22:07
Ненавижу кротов!Может пора украинцев наигрывать.Кроме Матвиенко и Степаненка никого и в сборную брать.Антиукраинская команда.Быстрее бы Днепр-123,Металь,Кривбасс вышли на пик.Это базовые команды для и СБУ и Конечно ВКДК!
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+3
-5
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vasa pupkis (Киев)
04.06.2021 в 22:15
да ты что. Зинченко, Малиновский, Зубков, Матвиенко, Корниенко, Караваев, Степаненко, Коваленко, Судаков, Кривцов, Кривцов с луны видимо свалились))) видимо уже к следующему ЧМ мы увидим доблестный состав из футболистов Метала и Днепра))) Вам уже таблетки пора кушать начинать, или футболом хоть чуть чуть интересоваться)))
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+4
-2
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ascent (Луксор)
04.06.2021 в 22:25
О всезнающий знаток футбола Грейфрукт (Бельмонд), а как расшифровывается ВКДК?
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+2
-2
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Грейфрукт (Бельмонд)
04.06.2021 в 22:30
Великий Клюб Динамики Киева
+2
-2
avatar
ascent (Луксор)
04.06.2021 в 22:31
А, так это был сарказм, тогда извините...
+2
-4
Весела Дача (Кривий Ріг)
04.06.2021 в 22:26
Кривбас, твое гордое имя, мы носим у сердца в груди...
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0
-2
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таврия19752009 (симферополь)
04.06.2021 в 22:50
Ненавидешь так и не пиши.а Металлист тоже будет бразильцев покупать Ярославский сказал
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+3
-1
FC Energy (Новая Каховка)
04.06.2021 в 23:12
Ненавижу грейфрукт, противный капец.
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+1
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