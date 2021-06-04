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Тренер Александрии Гура: Если в компании сел, выпил вискарик, то могу и сигарету покурить

Премьер-лига
(1 голосов)

Так себе мотивация для молодежи

Тренер Александрии Гура: Если в компании сел, выпил вискарик, то могу и сигарету покурить

bfootball.com.ua

Новина українською

Главный тренер "Александрии" Юрий Гура рассказал о своем отношении к алкоголю и табаку.

– Многие футболистов самом деле употребляет алкоголь и курит сигареты. Вы себе позволяли такое в годы вашей карьеры?

– Когда играл футбол, то после игры, конечно, можно было выпить пива, но, конечно, немного – один-два бокала, чтобы расслабиться. Курение тоже было, не буду врать. Сейчас я говорю, чтобы мои футболисты не курили, потому что я думаю, что оно мешает. Я не был сильным курильщиком, но курил. На сегодня могу покурить, но мало, там в день игры, когда какое-то волнение, или в компании сел, выпил вискарик, то могу сигарету покурить.

– Что будет, если вы кого-то поймаете на таком?

– Да ничего не будет, он сам будет решать. Я думаю, что сейчас футболисты такие профессионалы, нет такого, чтобы они пили и курили. Пацаны понимают, что футбольная жизнь коротка, надо зарабатывать деньги. На пенсии сесть, взять себе бокал вина и сигару, или виски и сигару, сесть на кресло, одеяло, у камина и вспоминать, как ты играл и рассказывать байки, как ты классно играл.

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В статье: Юрий Гура ФК Александрия
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Комментарии (1)
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Кююмалайнен (Київ)
04.06.2021 в 23:43
Он пьяница что-ли?
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