Тренер Александрии Гура: Если в компании сел, выпил вискарик, то могу и сигарету покурить

Главный тренер " Александрии " Юрий Гура рассказал о своем отношении к алкоголю и табаку.

– Многие футболистов самом деле употребляет алкоголь и курит сигареты. Вы себе позволяли такое в годы вашей карьеры?

– Когда играл футбол, то после игры, конечно, можно было выпить пива, но, конечно, немного – один-два бокала, чтобы расслабиться. Курение тоже было, не буду врать. Сейчас я говорю, чтобы мои футболисты не курили, потому что я думаю, что оно мешает. Я не был сильным курильщиком, но курил. На сегодня могу покурить, но мало, там в день игры, когда какое-то волнение, или в компании сел, выпил вискарик, то могу сигарету покурить.

– Что будет, если вы кого-то поймаете на таком?

– Да ничего не будет, он сам будет решать. Я думаю, что сейчас футболисты такие профессионалы, нет такого, чтобы они пили и курили. Пацаны понимают, что футбольная жизнь коротка, надо зарабатывать деньги. На пенсии сесть, взять себе бокал вина и сигару, или виски и сигару, сесть на кресло, одеяло, у камина и вспоминать, как ты играл и рассказывать байки, как ты классно играл.