Ингулец запланировал спарринги с Колосом и Александрией

16 июня " Ингулец " начнет подготовку к новому сезону в УПЛ.

Первый сбор пройдет в Петрово, в рамках которого запланированы два спарринга - с "Александрией" (21 июня) и "Колосом" (25 июня).

С 2 по 17 июля подопечные Сергея Лавриненко будут тренироваться в Болгарии. 6 июля украинцы померяются силами в контрольном матче с ЦСКА (София).

Остальные спарринг-партнеры еще уточняются, но с большой долей вероятности это будут представители Болгарии, Румынии и Северной Македонии.

Напомним, что "Ингулец" завершил дебютный сезон в УПЛ на двенадцатом месте, набрав 26 очков.