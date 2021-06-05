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Ингулец запланировал спарринги с Колосом и Александрией
Первый летний сбор команда проведет в Украине
Фото: ФК Ингулец
16 июня "
Первый сбор пройдет в Петрово, в рамках которого запланированы два спарринга - с "Александрией" (21 июня) и "Колосом" (25 июня).
С 2 по 17 июля подопечные Сергея Лавриненко будут тренироваться в Болгарии. 6 июля украинцы померяются силами в контрольном матче с ЦСКА (София).
Остальные спарринг-партнеры еще уточняются, но с большой долей вероятности это будут представители Болгарии, Румынии и Северной Македонии.
Напомним, что "Ингулец" завершил дебютный сезон в УПЛ на двенадцатом месте, набрав 26 очков.
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