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Левченко - Кулачу о словах про арбитров-женщин: В каком веке живет этот человек?
Сексистские высказывания?
Бывший игрок сборной Украины Евгений Левченко прокомментировал слова нападающего полтавской "Ворсклы" Владислава Кулача о том, что
"В каком веке живет этот человек? А может стоит оценивать арбитра по его профессиональным качествам?", - написал Левченко в Твиттере, добавив смайл разочарование.
Напомним, что в текущем сезоне главными судьями на матчах УПЛ работали Екатерина Монзуль и Анастасия Романюк.
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Источник:Евгений Левченко в Твиттере
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