Левченко - Кулачу о словах про арбитров-женщин: В каком веке живет этот человек?

Бо в цих всіх кулачів совок в голові ('женшчінам нада даріть цвєти на васьвоє марта, а футбол судіть ніззя'), перемішаний з якимсь ретроградним дикунством. В нормальних суспільствах це взагалі не тема. Пам'ятаю як малим їздив в Торонто, і мене водили на 2 матчі місцевої баскетбольної команди. Там жінки судили. І всім було абсолютно все одно що то жінки, і що в них там між ногами. І це було років 15 тому. А у нас всяким кулачам досі свербить, і вони не можуть стримати себе від примітивних коментарів.