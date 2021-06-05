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Левченко - Кулачу о словах про арбитров-женщин: В каком веке живет этот человек?

Премьер-лига
(2 голосов)

Сексистские высказывания?

Левченко - Кулачу о словах про арбитров-женщин: В каком веке живет этот человек?

Новина українською

Бывший игрок сборной Украины Евгений Левченко прокомментировал слова нападающего полтавской "Ворсклы" Владислава Кулача о том, что женщины не должны судить мужчин:

"В каком веке живет этот человек? А может стоит оценивать арбитра по его профессиональным качествам?", - написал Левченко в Твиттере, добавив смайл разочарование.

Напомним, что в текущем сезоне главными судьями на матчах УПЛ работали Екатерина Монзуль и Анастасия Романюк.

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В статье: Евгений Левченко Владислав Кулач
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Комментарии (12)
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Запорізьке Торпедо (zp)
05.06.2021 в 10:44
вообще надо мужской футбол запретить, это дискриминация, шоб тока женский был
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+2
0
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Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
05.06.2021 в 10:20
Прекрасны все… и Кулач с диковатыми умозаключениями и Левченко, высказывающийся по любому поводу и цитируемый здесь.
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+1
-3
Запорізьке Торпедо (zp)
05.06.2021 в 10:43
и монзулиха со своим угребищным судейством)
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+1
0
avatar
PiterCantrope (Франківськ)
05.06.2021 в 09:47
Бо в цих всіх кулачів совок в голові ('женшчінам нада даріть цвєти на васьвоє марта, а футбол судіть ніззя'), перемішаний з якимсь ретроградним дикунством. В нормальних суспільствах це взагалі не тема. Пам'ятаю як малим їздив в Торонто, і мене водили на 2 матчі місцевої баскетбольної команди. Там жінки судили. І всім було абсолютно все одно що то жінки, і що в них там між ногами. І це було років 15 тому. А у нас всяким кулачам досі свербить, і вони не можуть стримати себе від примітивних коментарів.
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+3
-2
kapkan (Луганск)
05.06.2021 в 09:30
О "недопижон" заговорил.
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+3
-3
avatar
ascent (Луксор)
05.06.2021 в 08:53
А что в нашем веке женщина перестала быть женщиной?
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+2
-3
rivnenskyi (Рівне)
05.06.2021 в 09:19
Жінка може бути лікарем, інженером, пілотом, дальнобійником а от судити футбольні матчі чоловіків - ніт.
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+6
-2
тутти-10 (Сумська область)
05.06.2021 в 09:30
Чому?
0
0
krakow (Херсон)
05.06.2021 в 09:31
А еще,может быть Жанной Дарк с мечом(не мячом) в руке и спасти Францию,или Голдой Меир.Но судить футбол,это слишком.
+5
-1
rivnenskyi (Рівне)
05.06.2021 в 09:35
Це сарказм був. Все Левченко правильно сказав.
+3
-1
krakow (Херсон)
05.06.2021 в 09:37
Просто, дополнил список к сарказму.
+4
0
Acsakal (Kharkov)
05.06.2021 в 10:37
Швидше це чоловіки перетворилися на жінок. Інакше б не трансформували свої чоловічі комплекси на спалахи сексизму.
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0
0


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