Капитан и еще восемь игроков покинули Олимпик

Сразу девять футболистов покинули донецкий Олимпик. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

В шести исполнителей завершились контракты: Артема Кичака, Ивана Зотька, Евгения Пасича, Руслана Бабенко, Тараса Завийского и у капитана Сергея Политыло. Стороны решили не продлевать срок соглашений.

Также завершились аренды Бенито и Ибрагима Каргбо, и лучшего игрока "Олимипка" в сезоне Ореста Лебеденко. Первые двое вернутся в киевское "Динамо", а украинец - в испанское "Луго".

Больше всего среди этой когорты футболистов в составе дончан провел Евгений Пасич. С февраля 2018 года он сыграл в 78-ми матчах, записав в свой актив пять голов и пять асистов. Столько же поединков провел капитан Сергей Политыло, отметившись 10-ю м’ячима и тремя результативными передачами.

Артем Кичак во второй раз присоединился к "Олимпику" в январе 2020 года, проведя 19 матчей (четыре сухих). Иван Зотько два сезона отыграл за донецкий клуб, приняв участие в 33 поединках (два мяча). Руслан Бабенко только осенью прошлого года стал игроком "Олимпика". С тех пор на его счету 23 встречи (один гол).

Бенито и Ибрагим Каргбо присоединились к клубу на правах аренды из "Динамо" в августе прошлого года. Первый провел 19 матчей (3+4), а второй - 21 (3 гола). Орест Лебеденко сыграл за "Олимпик" полтора сезона в аренде с испанского "Луго" и записал в свой актив семь ассистов в 33 матчах.