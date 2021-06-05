Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Дуэлунд может продолжить карьеру в одном из европейских чемпионатов
Игрок хочет получать регулярную игровую практику
Футбольный агент Миккела Дуэлунда рассказал о том, какие планы имеет его клиент:
"Речь идет о нескольких различных клубах, и я надеюсь на быстрое решение. Миккела знают в Европе, поэтому к нему проявляют большой интерес клубы сильных иностранных лиг.
Он давно восстановился после перелома лодыжки, и коронавирус далеко позади. Он готов и очень мотивирован продолжать свое футбольное развитие на хорошем уровне. Мы работаем над арендой на весь сезон в хорошей лиге, где Миккел может выходить на поле и проявлять свой талант каждую неделю. У нас позитивный диалог с "Динамо", надеемся на хорошее решение", – сказал агент Дуэлунда Миккел Бек.
Датчанин перешел в киевское "Динамо" из "Митьюлланда" летом 2018-го года за 4 миллиона евро. В сезоне 2020/21 он сыграл за "бело-синих" 4 матча во всех турнирах. Transfermarkt оценивает игрока в 1,5 млн евро.
Популярное сейчас
- Свитолина неожиданно проиграла чешке в третьем круге Ролан Гаррос. Как это было
- Ференцварош возглавил бывший тренер Ярмоленко
- Шевченко нашел оптимальную структуру для интенсивности: Тактика в матче Украина - Северная Ирландия
- СМИ: Ребров возглавит клуб из ОАЭ, а через год вернётся в Динамо
- Монатик, Вера Брежнева и Скрябин. Новички сборной Украины прошли посвящение. ВИДЕО
- Девушка дня. Роскошная жена четырехкратного обладателя Лиги чемпионов Матео Ковачича. ФОТО