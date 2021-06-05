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Дуэлунд может продолжить карьеру в одном из европейских чемпионатов

Премьер-лига
(3 голосов)

Игрок хочет получать регулярную игровую практику

Дуэлунд может продолжить карьеру в одном из европейских чемпионатов

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Футбольный агент Миккела Дуэлунда рассказал о том, какие планы имеет его клиент:

"Речь идет о нескольких различных клубах, и я надеюсь на быстрое решение. Миккела знают в Европе, поэтому к нему проявляют большой интерес клубы сильных иностранных лиг.

Он давно восстановился после перелома лодыжки, и коронавирус далеко позади. Он готов и очень мотивирован продолжать свое футбольное развитие на хорошем уровне. Мы работаем над арендой на весь сезон в хорошей лиге, где Миккел может выходить на поле и проявлять свой талант каждую неделю. У нас позитивный диалог с "Динамо", надеемся на хорошее решение", – сказал агент Дуэлунда Миккел Бек.

Датчанин перешел в киевское "Динамо" из "Митьюлланда" летом 2018-го года за 4 миллиона евро. В сезоне 2020/21 он сыграл за "бело-синих" 4 матча во всех турнирах. Transfermarkt оценивает игрока в 1,5 млн евро.

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В статье: Динамо (Киев) Миккель Дуэлунд
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Источник:
Sport.tv2

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