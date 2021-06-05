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Шахтер может оформить трансфер Педриньо в ближайшее время

Премьер-лига
(1 голосов)

Игрок в шаге от перехода в украинский клуб

Шахтер может оформить трансфер Педриньо в ближайшее время

Новина українською

Сделка по трансферу вингера "Бенфики" Педриньо в донецкий "Шахтер" может быть завершена через несколько часов.

Это возможно при условии, что украинский клуб согласится заплатить 18 миллионов евро, как этого требует президент португальский клуб. Дончане пока что предлагает 16 миллионов евро за молодого бразильца.

В прошлом сезоне Лиги Сагриш Педриньо сыграл 19 матчей за "Бенфику" и не отличился результативными действиями. Его цена составляет 15 млн евро, согласно данным Transfermarkt.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Шахтер (Донецк) Педриньо
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Источник:
O JOGO

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Комментарии (9)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
05.06.2021 в 17:49
что-то заторговались с этим днеприньо
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0
0
Stihl Kindermann (Gonduras)
05.06.2021 в 17:37
Результативных действий нет,зачем он такой "красавец" нужен? красная цена ему не 18 а 8 лямов
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0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
05.06.2021 в 17:48
потому что "выглядит очень хорошо")))
Ответить
0
0
avatar
simargl (Чернигов)
05.06.2021 в 17:26
Зачем такой ажиотаж???? За эти деньги наверняка можно найти вариант не хуже...
Ответить
0
-2
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Динамiт (Василькiв)
05.06.2021 в 17:31
Який дурень зголоситься їхати в Україну ??? Ще й в Шахтар, з якого потім не вирвешся !
Ответить
0
-3
Olegyurchak (Хмельницький )
05.06.2021 в 17:25
Носяться, як зі списаною торбою.
Ответить
+1
-1
avatar
Грейфрукт (Бельмонд)
05.06.2021 в 16:56
В новом сезоне против Шахтера даже в ЛЧ или ЛЭ
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+1
-4
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Dnepr-75 (Днiпро)
05.06.2021 в 16:54
Да будет вам счастье наконец с этим Педриньо, видать без него жизни нету.
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+2
-2
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Грейфрукт (Бельмонд)
05.06.2021 в 16:53
Лучше верните Женю Селезнева,чтоб побил рекорд УГПЛ
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+1
-2


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