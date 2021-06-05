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Шахтер может оформить трансфер Педриньо в ближайшее время
Игрок в шаге от перехода в украинский клуб
Сделка по трансферу вингера "Бенфики" Педриньо в донецкий "Шахтер" может быть завершена через несколько часов.
Это возможно при условии, что украинский клуб согласится заплатить 18 миллионов евро, как этого требует президент португальский клуб. Дончане пока что предлагает 16 миллионов евро за молодого бразильца.
В прошлом сезоне Лиги Сагриш Педриньо сыграл 19 матчей за "Бенфику" и не отличился результативными действиями. Его цена составляет 15 млн евро, согласно данным Transfermarkt.
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