Гельзин: У Санжара есть список игроков, с которыми мы будем определяться

Владислав Гельзин дал комментарий после того, как донецкий клуб покинули 9 игроков:

"У нашего главного тренера Романа Санжара есть список игроков, с которыми мы будем определяться. Не хотелось бы пока переходить на личности, но в этом списке есть как игроки, у которых закончились контракты, так и другие фамилии.

Будущее "Олимпика"? На следующей неделе будем определяться", – сказал Гельзин.