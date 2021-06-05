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Гельзин: У Санжара есть список игроков, с которыми мы будем определяться

Премьер-лига
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Президент "Олимпика" рассказал о дальнейших планах клуба

Гельзин: У Санжара есть список игроков, с которыми мы будем определяться

olimpik.com.ua

Новина українською

Владислав Гельзин дал комментарий после того, как донецкий клуб покинули 9 игроков:

"У нашего главного тренера Романа Санжара есть список игроков, с которыми мы будем определяться. Не хотелось бы пока переходить на личности, но в этом списке есть как игроки, у которых закончились контракты, так и другие фамилии.

Будущее "Олимпика"? На следующей неделе будем определяться", – сказал Гельзин.

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В статье: Олимпик (Донецк) Роман Санжар Владислав Гельзин
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Источник:
meta-ratings.com.ua

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