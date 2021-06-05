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Гельзин: У Санжара есть список игроков, с которыми мы будем определяться
Президент "Олимпика" рассказал о дальнейших планах клуба
olimpik.com.ua
Владислав Гельзин дал комментарий после того, как донецкий клуб покинули 9 игроков:
"У нашего главного тренера Романа Санжара есть список игроков, с которыми мы будем определяться. Не хотелось бы пока переходить на личности, но в этом списке есть как игроки, у которых закончились контракты, так и другие фамилии.
Будущее "Олимпика"? На следующей неделе будем определяться", – сказал Гельзин.
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Источник:meta-ratings.com.ua
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