Худжамов: Если надо будет защищать семью, я буду брать оружие

Бывший голкипер "Шахтера" и "Мариуполя" Рустам Худжамов рассказал, что он будет делать в случае войны.

- Если российские войска войдут в Украину, ты готов брать автомат или билеты?

- Никто не хочет умирать, но добровольцы, которые пошли в первые дни – это для меня подвиг. Я понимаю, что я на такое не способен. Если надо будет защищать семью, если все это будет вот здесь, я буду брать оружие.

Кстати, оно у меня есть. Легальное, с разрешением. Я буду брать, но слишком много ребят полегло просто так, потому что были дурацкие решения руководства армии. Не хочется потерять жизнь, потому что у кого-то не хватает знаний в голове, – сказал Худжамов.