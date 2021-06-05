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Худжамов: Если надо будет защищать семью, я буду брать оружие

Премьер-лига
(3 голосов)

Экс-футболист не будет бежать со страны, если начнутся боевые действия

Худжамов: Если надо будет защищать семью, я буду брать оружие

Новина українською

Бывший голкипер "Шахтера" и "Мариуполя" Рустам Худжамов рассказал, что он будет делать в случае войны.

- Если российские войска войдут в Украину, ты готов брать автомат или билеты?

- Никто не хочет умирать, но добровольцы, которые пошли в первые дни – это для меня подвиг. Я понимаю, что я на такое не способен. Если надо будет защищать семью, если все это будет вот здесь, я буду брать оружие.

Кстати, оно у меня есть. Легальное, с разрешением. Я буду брать, но слишком много ребят полегло просто так, потому что были дурацкие решения руководства армии. Не хочется потерять жизнь, потому что у кого-то не хватает знаний в голове, – сказал Худжамов.

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В статье: Рустам Худжамов Шахтер (Донецк) Мариуполь
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Источник:
Sport Arena

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Комментарии (8)
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c99baf (Харьков)
05.06.2021 в 21:54
Семь лет молчал,а тут прорвало? "Патриот" мля...
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0
0
vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
05.06.2021 в 21:34
О , сєпарня і профсоюзні недопалки зкарапудились !
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+1
-2
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Грейфрукт (Бельмонд)
05.06.2021 в 21:33
Угу,пока прямо в дверь постучат???Рустем не мели чушь.Ни один из наших футболистов не пошел воевать-позор
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+1
-4
Governor-General (Odessa)
05.06.2021 в 21:29
А eсли американские войска войдут в Украину, ты так же готов брать автомат или всё-таки билеты?
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+4
-5
aleks68
05.06.2021 в 21:42
развылся лапоть.скрепу прищемило?по тебе лучше с паРАШЕЙ в дёсна.пойдёшь и удавишься на берёзе
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+2
-3
kapkan (Луганск)
05.06.2021 в 21:07
Герой, тот кто взял оружие и защищает свои семьи. А ты, Рустам, на словах Лев Толстой, а по факту х...й простой!!!
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+2
-10
Plagin (Prad)
05.06.2021 в 21:39
Ти ж просрав свій регіон, уска, помовч. І граєшь по всій країні, затки пельку. Мразота.
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+3
0
aleks68
05.06.2021 в 21:43
прикрой е....о падаль
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+3
0


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