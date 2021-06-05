Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Худжамов: Если надо будет защищать семью, я буду брать оружие
Экс-футболист не будет бежать со страны, если начнутся боевые действия
Бывший голкипер "Шахтера" и "Мариуполя" Рустам Худжамов рассказал, что он будет делать в случае войны.
- Если российские войска войдут в Украину, ты готов брать автомат или билеты?
- Никто не хочет умирать, но добровольцы, которые пошли в первые дни – это для меня подвиг. Я понимаю, что я на такое не способен. Если надо будет защищать семью, если все это будет вот здесь, я буду брать оружие.
Кстати, оно у меня есть. Легальное, с разрешением. Я буду брать, но слишком много ребят полегло просто так, потому что были дурацкие решения руководства армии. Не хочется потерять жизнь, потому что у кого-то не хватает знаний в голове, – сказал Худжамов.
Популярное сейчас
- Худжамов: Беркутовцы в Донецке разобрали мне машину, когда я сказал "Слава Україні"
- Свитолина неожиданно проиграла чешке в третьем круге Ролан Гаррос. Как это было
- Яремчук - Зинченко: Поздравляю с победой в Лиге Чемпионов
- Пятов назвал тройку лучших клубов и игроков на данный момент
- Даже стриптизерша не может отвлечь Михаэля Баллака от просмотра финала Лиги чемпионов. ВИДЕО
- Минус один холостяк. Защитник Динамо сыграл свадьбу. ВИДЕО