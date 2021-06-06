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Милевский: Захочу ли играть в футбол дальше – посмотрим
Футболист не может дать конкретный ответ на счет своего будущего
Фото: ФК Минай/Автор неизвестен
Артем Милевский, который в прошлом сезоне играл за закарпатский "Минай", рассказал о своих дальнейших планах:
"Интересная история случилась за полгода. У меня многое не получилось там. Наверное, ничего не вышло у многих – руководителей, людей, которые управляли клубом. Это немного больная тема. Мы вылетели сейчас. Что будет дальше – будет интересно.
Сейчас я в творческом отпуске. Честно, все может быть. Панков работает. Посмотрим, варианты будут. Захочу ли играть в футбол дальше – посмотрим", - сказал Милевский.
В сезоне УПЛ 2020/21 Артем провел 10 матчей за "Минай" и не отметился результативными действиями. Его цена составляет 100 тыс евро, согласно порталу Transfermarkt.
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