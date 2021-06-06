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Милевский: Захочу ли играть в футбол дальше – посмотрим

Премьер-лига
(2 голосов)

Футболист не может дать конкретный ответ на счет своего будущего

Милевский: Захочу ли играть в футбол дальше – посмотрим

Фото: ФК Минай/Автор неизвестен

Новина українською

Артем Милевский, который в прошлом сезоне играл за закарпатский "Минай", рассказал о своих дальнейших планах:

"Интересная история случилась за полгода. У меня многое не получилось там. Наверное, ничего не вышло у многих – руководителей, людей, которые управляли клубом. Это немного больная тема. Мы вылетели сейчас. Что будет дальше – будет интересно.

Сейчас я в творческом отпуске. Честно, все может быть. Панков работает. Посмотрим, варианты будут. Захочу ли играть в футбол дальше – посмотрим", - сказал Милевский.

В сезоне УПЛ 2020/21 Артем провел 10 матчей за "Минай" и не отметился результативными действиями. Его цена составляет 100 тыс евро, согласно порталу Transfermarkt.

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В статье: Артем Милевский Александр Панков ФК Минай
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Источник:
Ютуб-канал Миля

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Комментарии (4)
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storm_ua (Николаев)
06.06.2021 в 19:20
Миля, алкаш несчастный, ты играешь в футбол, уже более десяти лет. Ответь оно стоило того?
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0
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Olegyurchak (Хмельницький )
06.06.2021 в 15:46
Если найдёшь команду где бухать можна, тренер идиот и пешком по полю разрешат ходить с тростью.
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trafalgar (Запорожье)
06.06.2021 в 15:06
ты его уже 8 лет не играешь
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kalan-86 (Анкара)
06.06.2021 в 14:40
В творческом отпуске... ну ты миля и кадр. Ты из него выходил вообще когда-то?
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