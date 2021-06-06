Милевский: Захочу ли играть в футбол дальше – посмотрим

Артем Милевский, который в прошлом сезоне играл за закарпатский "Минай", рассказал о своих дальнейших планах:

"Интересная история случилась за полгода. У меня многое не получилось там. Наверное, ничего не вышло у многих – руководителей, людей, которые управляли клубом. Это немного больная тема. Мы вылетели сейчас. Что будет дальше – будет интересно.

Сейчас я в творческом отпуске. Честно, все может быть. Панков работает. Посмотрим, варианты будут. Захочу ли играть в футбол дальше – посмотрим", - сказал Милевский.