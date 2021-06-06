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Вирт: Не собираемся быть статистами в УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Но отмечает, что нужен стадион в Ровном

Вирт: Не собираемся быть статистами в УПЛ

Верес/Автор невідомий

Новина українською

Главный тренер "Вереса" Юрий Вирт прокомментировал победу своих подопечных в Первой Лиге благодаря трем очкам в матче с "Авангардом" (5:1):

"- Доволен игрой, доволен действиями футболистов. Если проанализировать сезон - мы заслужили этот успех. Своей игрой и своими результатами. Мы получили наибольшее количество побед, забили больше всех голов, меньше всех пропустили. Поэтому спасибо, в первую очередь, футболистам. Увидел, что в течение всего сезона были голодными до побед. Самая главная сегодняшняя победа - первое место в первой лиге.

Поздравляю футболистов, поздравляю болельщиков. Они в каждой игре нас поддерживали, болели. Сегодня была невероятная атмосфера на стадионе. Поздравляю нашего президента, который делает для нас все возможное и невозможное.

О УПЛ мы начнем думать уже после заключительной игры сезона. Когда вернемся из Горишних Плавнив. Сейчас отпразднуем. Практически все наши футболисты остаются. Практически все подписали новые контракты. Дадим им шанс. Да, УПЛ - это другой уровень. Мы не собираемся там быть статистами. Однозначно будет комплектация команды. Ведем переговоры.

- Кому посвящаете эту победу?

- Мой отец был большим фанатом футбола. К сожалению, его уже нет с нами. Посвятил бы ему эту победу. А также своей семье, которая меня всегда поддерживает. Они болеют за “Верес”.

Мы все верим, что в Ровно будет стадион, надеемся на руководителей города. Тем более, сейчас мы уже в УПЛ и стадион нужен городу", - передает слова главного тренера официальный сайт клуба.

Напомним, вчера "Верес" благодаря разгромной победе над "Авангардом" во второй раз в истории выиграл Первую Лигу Украины.

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В статье: Юрий Вирт Верес (Ровно)
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Источник:
Верес

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Комментарии (2)
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Kristo (Львов)
06.06.2021 в 19:35
В УПЛ не должно быть команд без стадионов. Исключение только для оккупированных территорий!
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andy1973 (Рівне)
06.06.2021 в 19:46
Стадіон це не дешеве задоволення для клубу. Навіть якщо клуб утримують олігархи. Я не памятаю, чому до євро2012 не реконструювали львівську "Україну" а вбухали кошти в Арену Львів? Скільки місто Львів витратило на те будівництво?
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