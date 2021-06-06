Григорий Козловский о выборах на пост председателя УАФ: Это неправда. Упаси Боже

Сегодня в СМИ появилась информация о том, что президент львовского "Руха" Григорий Козловский может баллотироваться на пост главы УАФ . В личном комментарии UA-Футбол он развеял эти слухи:

" - Нет, это неправда. - Как Вы думаете, кому выгодно распространять эти слухи? - Трудно сказать. Много вариантов. - Собираетесь в будущем претендовать на такую ​​должность? - Упаси Боже (смеется - прим.)", - сказал Козловский.

Напомним, что выборы главы УАФ состоятся в мае 2022-го года. С весны 2015 года эту должность занимает Андрей Павелко.