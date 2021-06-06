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Григорий Козловский о выборах на пост председателя УАФ: Это неправда. Упаси Боже

Премьер-лига
(2 голосов)

Опроверг слухи

Григорий Козловский о выборах на пост председателя УАФ: Это неправда. Упаси Боже

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня в СМИ появилась информация о том, что президент львовского "Руха" Григорий Козловский может баллотироваться на пост главы УАФ. В личном комментарии UA-Футбол он развеял эти слухи:

" - Нет, это неправда.

- Как Вы думаете, кому выгодно распространять эти слухи?

- Трудно сказать. Много вариантов.

- Собираетесь в будущем претендовать на такую ​​должность?

- Упаси Боже (смеется - прим.)", - сказал Козловский.

Напомним, что выборы главы УАФ состоятся в мае 2022-го года. С весны 2015 года эту должность занимает Андрей Павелко.

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В статье: Андрей Павелко Григорий Козловский УАФ
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Комментарии (2)
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Olegyurchak (Хмельницький )
07.06.2021 в 08:12
Це що ж таке в тій УАФ твориться, що "упаси боже" туди йти?
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TarasLviv2019 (LVIV)
06.06.2021 в 23:31
Чистий піар. за нього вже два рази згадали..тому яке питання ,кому це вигідно??? все ітак ясно..
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