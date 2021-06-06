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Григорий Козловский о выборах на пост председателя УАФ: Это неправда. Упаси Боже
Опроверг слухи
Сегодня в СМИ появилась информация о том, что
" - Нет, это неправда.
- Как Вы думаете, кому выгодно распространять эти слухи?
- Трудно сказать. Много вариантов.
- Собираетесь в будущем претендовать на такую должность?
- Упаси Боже (смеется - прим.)", - сказал Козловский.
Напомним, что выборы главы УАФ состоятся в мае 2022-го года. С весны 2015 года эту должность занимает Андрей Павелко.
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