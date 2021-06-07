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Заря интересуется голкипером Мариуполя

Премьер-лига
(1 голосов)

Луганчане продолжают поиски замены Николе Василю, который недавно покинул клуб

Заря интересуется голкипером Мариуполя

Фото: ФК Мариуполь

Новина українською

"Заря" интересуется голкипером "Мариуполя" Евгением Гальчуком. Об этом пишет zaryalg.com.

29-летний футболист находится в списке кандидатов на замену Николе Василю, который покинул "Зарю". Отмечается, что руководство луганского клуба еще не делали трансферного запроса по Гальчуку. У него заканчивается контракт с "Мариуполем", но также есть и другие варианты продолжения карьеры.

Гальчук является воспитанником донецкого "Шахтера". За "Мариуполь" выступает с 2012 года. В составе "азовцев" голкипер сыграл 148 матчей, из них 48 на ноль и пропустил 196 мячей. Также Гальчук выступал за юношеские и молодежную сборные Украины.

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В статье: ФК Мариуполь Заря (Луганск) Евгений Гальчук
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Источник:
zaryalg.com

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Комментарии (1)
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best climate (Одесса)
07.06.2021 в 15:52
Очередной по возрасту в команду мечты Скрипника
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