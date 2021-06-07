"Заря" интересуется голкипером "Мариуполя" Евгением Гальчуком. Об этом пишет zaryalg.com.

29-летний футболист находится в списке кандидатов на замену Николе Василю, который покинул "Зарю". Отмечается, что руководство луганского клуба еще не делали трансферного запроса по Гальчуку. У него заканчивается контракт с "Мариуполем", но также есть и другие варианты продолжения карьеры.

Гальчук является воспитанником донецкого "Шахтера". За "Мариуполь" выступает с 2012 года. В составе "азовцев" голкипер сыграл 148 матчей, из них 48 на ноль и пропустил 196 мячей. Также Гальчук выступал за юношеские и молодежную сборные Украины.