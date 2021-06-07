Легионер Динамо заинтересовал Эйбар

"Эйбар" заинтересован в подписании нападающего "Динамо" Франа Соля. Об этом сообщает Cazurreando.com.

Испанец является одним из предпочтительных вариантов на позицию форварда. Также рассматривается вариант с нападающем "Осасуны" Марком Кардоной.

"Тенерифе", в котором Соль провел прошлый сезон на правах аренды, не против оставить футболиста. Однако это будет сложно из-за высокой зарплаты 29-летнего футболиста.

Добавим, что за "Тенерифе" Соль во всех турнирах провел 39 матчей, забил 10 голов и сделал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает форварда в 1 миллион евро. Контракт футболиста с киевским "Динамо" рассчитан до конца 2023 года.

Напомним, что "Эйбар" вылетел в Сегунду, заняв последнее место в чемпионате Испании.