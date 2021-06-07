Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Легионер Динамо заинтересовал Эйбар
Испанец - предпочтительный вариант на позицию форварда
"Эйбар" заинтересован в подписании нападающего "Динамо" Франа Соля. Об этом сообщает Cazurreando.com.
Испанец является одним из предпочтительных вариантов на позицию форварда. Также рассматривается вариант с нападающем "Осасуны" Марком Кардоной.
"Тенерифе", в котором Соль провел прошлый сезон на правах аренды, не против оставить футболиста. Однако это будет сложно из-за высокой зарплаты 29-летнего футболиста.
Добавим, что за "Тенерифе" Соль во всех турнирах провел 39 матчей, забил 10 голов и сделал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает форварда в 1 миллион евро. Контракт футболиста с киевским "Динамо" рассчитан до конца 2023 года.
Напомним, что "Эйбар" вылетел в Сегунду, заняв последнее место в чемпионате Испании.
Популярное сейчас
- Юран заявил, что украинские футболисты боятся комментировать новую форму сборной
- "Это опасная дорожка". В Госдуме РФ возмущены решением УЕФА по форме сборной Украины
- Без Сидорчука, но с Цыганковым. Заявка сборной Украины на матч с Кипром
- Капитан и еще восемь игроков покинули Олимпик
- Один из лидеров Зари женился на своей шикарной подруге. ФОТО
- Даже стриптизерша не может отвлечь Михаэля Баллака от просмотра финала Лиги чемпионов. ВИДЕО