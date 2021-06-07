  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Легионер Динамо заинтересовал Эйбар
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Легионер Динамо заинтересовал Эйбар

Премьер-лига
(3 голосов)

Испанец - предпочтительный вариант на позицию форварда

Легионер Динамо заинтересовал Эйбар

Новина українською

"Эйбар" заинтересован в подписании нападающего "Динамо" Франа Соля. Об этом сообщает Cazurreando.com.

Испанец является одним из предпочтительных вариантов на позицию форварда. Также рассматривается вариант с нападающем "Осасуны" Марком Кардоной.

"Тенерифе", в котором Соль провел прошлый сезон на правах аренды, не против оставить футболиста. Однако это будет сложно из-за высокой зарплаты 29-летнего футболиста.

Читайте такжеСпортдир Тенерифе: Мы не платили и 30% от нынешней зарплаты Соля в Динамо

Добавим, что за "Тенерифе" Соль во всех турнирах провел 39 матчей, забил 10 голов и сделал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает форварда в 1 миллион евро. Контракт футболиста с киевским "Динамо" рассчитан до конца 2023 года.

Напомним, что "Эйбар" вылетел в Сегунду, заняв последнее место в чемпионате Испании.

Читайте такжеЛуческу известил руководство относительно будущего Фран Соля - источник

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Тенерифе (Испания) Эйбар Фран Соль
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Cazurreando.com

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...