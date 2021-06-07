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Ушел из жизни легендарный незрячий массажист Шахтера

Премьер-лига
(2 голосов)

Владимир Ткаченко работал в клубе на протяжении 50 лет

Ушел из жизни легендарный незрячий массажист Шахтера

facebook.com/fcshakhtar

Новина українською

На 79-м году ушел из жизни Владимир Ткаченко – легендарный для "Шахтера" сотрудник, незрячий массажист, который работал в клубе на протяжении 50 лет.

В 2013 году его имя было внесено в "Книгу рекордов Украины".

ФК "Шахтер" выражает глубокие соболезнования родным и близким Владимира Ивановича…

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В статье: Шахтер (Донецк)
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Комментарии (2)
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DynamoKiyv (Київ)
07.06.2021 в 17:58
Светлая память.
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-1
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Dimonych (FCSD)
07.06.2021 в 17:30
Царствие небесное огромнейшей Легенде...
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