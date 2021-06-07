Ушел из жизни легендарный незрячий массажист Шахтера

На 79-м году ушел из жизни Владимир Ткаченко – легендарный для " Шахтера " сотрудник, незрячий массажист, который работал в клубе на протяжении 50 лет.

В 2013 году его имя было внесено в "Книгу рекордов Украины".

ФК "Шахтер" выражает глубокие соболезнования родным и близким Владимира Ивановича…