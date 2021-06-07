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Ушел из жизни легендарный незрячий массажист Шахтера
Владимир Ткаченко работал в клубе на протяжении 50 лет
facebook.com/fcshakhtar
На 79-м году ушел из жизни Владимир Ткаченко – легендарный для "
В 2013 году его имя было внесено в "Книгу рекордов Украины".
ФК "Шахтер" выражает глубокие соболезнования родным и близким Владимира Ивановича…
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Источник:Официальная страница Шахтера в Facebook
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Комментарии (2)
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DynamoKiyv (Київ)
07.06.2021 в 17:58
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Dimonych (FCSD)
07.06.2021 в 17:30
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