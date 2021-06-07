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Цыганков остается самым дорогим игроком УПЛ. У Соломона - самый большой прирост в цене. ИНФОГРАФИКА
Обновленные данные по УПЛ от Transfermarkt
Известный статистический портал Transfermarkt обновил данные о стоимости игроков
Лидером по-прежнему остался полузащитник "Динамо" Виктор Цыганков, который подорожал на 1 млн. евро и теперь его стоимость составляет 25 млн евро.
На втором месте находятся сразу три игрока - к Тете, цена на которого не изменилась, присоединились Манор Соломон (+5 млн) и Додо (+2 млн). Все три футболиста на данный момент оцениваются в 20 млн евро.
Третья строчка у Виталия Миколенко из "Динамо", он подорожал на 2 млн, сейчас стоит 17 млн евро.
Еще только один игрок оценен в больше 10 млн евро – Николай Матвиенко. Его стоимость осталась неизменной – 11 млн евро.
Среди наиболее подешевевших игроков - Исмаили – 5 млн (-3 млн. евро), Марлос (минус 2 млн, теперь – 5 млн), Евгений Коноплянка (минус 2 млн, теперь – 2 млн), Владислав Супряга (минус 1,5 млн, теперь – 6 млн), Беньямин Вербич (минус 1,5 млн, теперь – 5,5 млн).
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